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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.68 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.57
Nevşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BAHADIR 22 %0.60 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET EDEPLİ 35 %0.37 Detay
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BOZÇALI 19 %0.27 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİN BAŞAR 30 %0.38 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ÖZBURUN 9 %0.30 Detay
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKTAY ARSLAN 84 %1.75 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİL ÇELİK 1072 %1.68 Detay
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ ÖZ 236 %1.62 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP AYMAZ 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS DOĞAN 13 %0.93 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERDOĞDU 32 %1.81 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
ÜMİT ÖZÇİFTCİ 0 %0 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİ ŞENYÜZ 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YILDIZ 0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES EDEPLİ 17 %0.97 Detay
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
MEMET RAUF AYMAZ 1 %0.10 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
REFİK KÜSDÜRMEZ 0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KARADUMAN 0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HÜSEYİN AKAR 0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL İŞGÖREN 0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR ERTUĞRUL 0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL BAŞ 0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
METİN KILINÇ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı