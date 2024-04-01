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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.74
Niğde Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH TAŞ 44 %2.10 Detay
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHTAP TEMELTAŞ 736 %3.16 Detay
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET YENİGÜL 32 %1.19 Detay
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS TURGUT 3270 %4.11 Detay
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLAY BOZ 52 %1.32 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECAT ERDEN 7 %0.42 Detay
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ GÖKMEN 11 %0.51 Detay
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
FATİH DEMİRDELEN 8 %0.57 Detay
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUGAY ERGEN 102 %6.42 Detay
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
HÜSEYİN ERDOĞAN 0 %0 Detay
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
YUNUS EMRE SOYER 2 %0.33 Detay
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP GÜMÜŞ 207 %10.83 Detay
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
DAVUT YILDIRIM 97 %11.16 Detay
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %88.89
YAHYA ABALIOĞLU 5 %0.22 Detay
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖKKEŞ SERDAR KIZAR 69 %2.40 Detay
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK AFŞAR 18 %0.80 Detay
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS TOK 9 %0.46 Detay
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %57.14
RAMAZAN ERTAN 315 %32.34 Detay
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
ONUR GÜMÜŞ 0 %0 Detay
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
YALÇIN CANBAZ 9 %0.29 Detay
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZAİ ERYILMAZ 14 %0.50 Detay
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN ŞAHİN 6 %0.29 Detay
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AVCI 5 %0.23 Detay
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENOL KOÇ 97 %3.58 Detay
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÖZTÜRK 18 %0.54 Detay
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
ÖMER VAROL 101 %10.51 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı