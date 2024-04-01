|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH TAŞ
|44
|%2.10
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|
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHTAP TEMELTAŞ
|736
|%3.16
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|
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET YENİGÜL
|32
|%1.19
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|
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS TURGUT
|3270
|%4.11
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|
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLAY BOZ
|52
|%1.32
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECAT ERDEN
|7
|%0.42
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|
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ GÖKMEN
|11
|%0.51
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|
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
|FATİH DEMİRDELEN
|8
|%0.57
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BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUGAY ERGEN
|102
|%6.42
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BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
|HÜSEYİN ERDOĞAN
|0
|%0
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|
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|YUNUS EMRE SOYER
|2
|%0.33
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|
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP GÜMÜŞ
|207
|%10.83
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DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|DAVUT YILDIRIM
|97
|%11.16
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DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %88.89
|YAHYA ABALIOĞLU
|5
|%0.22
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DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
|0
|%0
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|
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖKKEŞ SERDAR KIZAR
|69
|%2.40
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|
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK AFŞAR
|18
|%0.80
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|
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS TOK
|9
|%0.46
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|
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %57.14
|RAMAZAN ERTAN
|315
|%32.34
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|
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ONUR GÜMÜŞ
|0
|%0
|Detay
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KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
|YALÇIN CANBAZ
|9
|%0.29
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|
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZAİ ERYILMAZ
|14
|%0.50
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KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN ŞAHİN
|6
|%0.29
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ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AVCI
|5
|%0.23
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SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENOL KOÇ
|97
|%3.58
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YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÖZTÜRK
|18
|%0.54
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YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
|ÖMER VAROL
|101
|%10.51
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