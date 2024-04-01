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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.80 1
İL GENEL MECLİSİ
%6.67
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER BARIŞ SATILMIŞ 415 %3.07 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN GÜNDOĞDU 2137 %1.72 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KÜPÇÜK 1704 %14.31 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ 1780 %25.29 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ÖZDEN 212 %2.33 Detay
ÇAYBAŞI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT KARAYİĞİT 4275 %51.23 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT AKSU 2253 %3.27 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL ŞAHİN 188 %1.12 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKTAY KAYA 240 %2.19 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL KALYONCU 379 %4.10 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DEMİREL 154 %2.93 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ZİL 155 %2.12 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN KÖKLÜ 3656 %22.40 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT ERŞARU 1176 %6.72 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YILMAZ 1264 %13.72 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRİ GÜMÜŞ 281 %1.38 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BAKİ 405 %2.56 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYATİ BALCI 7845 %10.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı