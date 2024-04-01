|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YALÇINKAYA
|19755
|%40.93
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH SEZEN
|2850
|%7.02
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM HALİL AKCAN
|5824
|%22.88
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DOĞAN
|2591
|%6.37
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EKİNCİ
|52901
|%37.54
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT ARSLAN
|4244
|%21.01
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT DOĞAR
|52189
|%34.40
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİT ÖZYAVUZ
|11344
|%28.72
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANİF DÜZME
|3935
|%18.77
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT ÇİFTÇİ
|47916
|%41.03
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN İZOL
|45305
|%40.17
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAKSUT ERGENE
|1426
|%3.40
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HADİ DİKEN
|16838
|%19.56
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