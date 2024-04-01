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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%38.87 1
İL GENEL MECLİSİ
%29.89
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YALÇINKAYA 19755 %40.93 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH SEZEN 2850 %7.02 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM HALİL AKCAN 5824 %22.88 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DOĞAN 2591 %6.37 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EKİNCİ 52901 %37.54 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT ARSLAN 4244 %21.01 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT DOĞAR 52189 %34.40 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT ÖZYAVUZ 11344 %28.72 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANİF DÜZME 3935 %18.77 Detay
KARAKÖPRÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT ÇİFTÇİ 47916 %41.03 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN İZOL 45305 %40.17 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAKSUT ERGENE 1426 %3.40 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HADİ DİKEN 16838 %19.56 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı