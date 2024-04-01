|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RESUL ALTIN
|8859
|%12.36
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KÜÇÜK
|5817
|%22.40
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA BİLGİN
|10166
|%51.46
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT CUMUR
|300
|%2.09
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN ŞAHİN
|526
|%5.11
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN FEHMİ GENÇCAN
|670
|%7.17
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA CANSIZ
|194
|%7.64
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY BAKAL
|377
|%4.14
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİ HACIOSMANOĞLU
|1080
|%18.70
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KURT
|474
|%14.81
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÖZTÜRK
|2916
|%16.00
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OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNGÖR SARAL
|5731
|%23.05
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM KILIÇASLAN
|9486
|%5.73
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH YILMAZ
|2143
|%24.67
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN KAHVECİ
|4038
|%27.18
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET BAHADIR
|147
|%1.60
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL SAYİN
|722
|%4.25
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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