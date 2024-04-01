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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%9.14 1
İL GENEL MECLİSİ
%11.63
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
RESUL ALTIN 8859 %12.36 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KÜÇÜK 5817 %22.40 Detay
ARSİN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA BİLGİN 10166 %51.46 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT CUMUR 300 %2.09 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN ŞAHİN 526 %5.11 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN FEHMİ GENÇCAN 670 %7.17 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA CANSIZ 194 %7.64 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY BAKAL 377 %4.14 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİ HACIOSMANOĞLU 1080 %18.70 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KURT 474 %14.81 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖZTÜRK 2916 %16.00 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNGÖR SARAL 5731 %23.05 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM KILIÇASLAN 9486 %5.73 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH YILMAZ 2143 %24.67 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN KAHVECİ 4038 %27.18 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET BAHADIR 147 %1.60 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL SAYİN 722 %4.25 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı