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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.64 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.18
Tunceli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR KILIÇ 31 %1.42 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA POLAT 9 %0.44 Detay
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN ERTÜRK 8 %1.04 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL SAYLAN 107 %0.64 Detay
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN KAYMAK 2 %0.21 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERCAN PEHLİVAN 15 %0.74 Detay
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETHİ AHMET POLAT 12 %0.30 Detay
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGUT YILDIRIM 4 %0.46 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YILMAZ 12 %0.97 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı