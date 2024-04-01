|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT SELVİ
|458
|%4.42
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|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUTLU ÇEKİÇ
|38
|%1.83
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|
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAFİZ BAYER
|177
|%1.56
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|
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİM İLBAY
|633
|%27.39
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|
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN ERGİŞİ
|11
|%0.38
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|
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH DOĞAN
|26
|%0.46
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|
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT KARADAVUT
|1333
|%44.48
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM ARSLAN
|17141
|%36.33
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|
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN ERDOĞAN
|17
|%0.53
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|
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN DURMUŞ
|188
|%1.97
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|
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ ŞAHİN
|41
|%0.73
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|
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÇELİK
|1231
|%4.27
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|
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ FATİH CANATAN
|49
|%2.56
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|
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AĞAOĞLU
|523
|%3.35
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
|ABDULLAH BÜYÜKKARADOĞAN
|171
|%45.48
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|
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
|YAŞAR BEKDUR
|1
|%0.20
|Detay
|
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BAŞOL
|0
|%0
|Detay
|
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA ÖNSOY
|21
|%5.75
|Detay
|
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|MUSTAFA ÇELİK
|1
|%0.21
|Detay
|
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA UZAR
|0
|%0
|Detay
|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
|LOMEN BAL
|7
|%0.99
|Detay
|
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|ABDURRAHMAN KARTAL
|2
|%0.14
|Detay
|
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
|TEVFİK ŞAHİNER
|345
|%31.86
|Detay
|
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN YÜCESOY
|0
|%0
|Detay
|
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %60.00
|SÜLEYMAN TOKAT
|9
|%1.57
|Detay
|
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH MERMERTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|RIZA TÜRKBEN
|0
|%0
|Detay
|
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH GÜVENÇ
|0
|%0
|Detay
|
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SENEM DEĞERLİ
|0
|%0
|Detay
|
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ERSUNGUR
|0
|%0
|Detay
|
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
|ŞERAFETTİN ÜNAL
|41
|%8.80
|Detay
|
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA BARUT
|0
|%0
|Detay
|
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKŞEN KORKMAZ
|0
|%0
|Detay
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE ŞENER
|0
|%0
|Detay
|
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|ADEM ÇAĞLAYAN
|63
|%24.61
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