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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.33 4
İL GENEL MECLİSİ
%11.53
Yozgat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT SELVİ 458 %4.42 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUTLU ÇEKİÇ 38 %1.83 Detay
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAFİZ BAYER 177 %1.56 Detay
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİM İLBAY 633 %27.39 Detay
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN ERGİŞİ 11 %0.38 Detay
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH DOĞAN 26 %0.46 Detay
KADIŞEHRİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT KARADAVUT 1333 %44.48 Detay
MERKEZ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM ARSLAN 17141 %36.33 Detay
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN ERDOĞAN 17 %0.53 Detay
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN DURMUŞ 188 %1.97 Detay
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ ŞAHİN 41 %0.73 Detay
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÇELİK 1231 %4.27 Detay
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ FATİH CANATAN 49 %2.56 Detay
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AĞAOĞLU 523 %3.35 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %40.00
ABDULLAH BÜYÜKKARADOĞAN 171 %45.48 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
YAŞAR BEKDUR 1 %0.20 Detay
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET BAŞOL 0 %0 Detay
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA ÖNSOY 21 %5.75 Detay
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
MUSTAFA ÇELİK 1 %0.21 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
İSA UZAR 0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
LOMEN BAL 7 %0.99 Detay
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
ABDURRAHMAN KARTAL 2 %0.14 Detay
GÜLŞEHRİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %71.43
TEVFİK ŞAHİNER 345 %31.86 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN YÜCESOY 0 %0 Detay
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %60.00
SÜLEYMAN TOKAT 9 %1.57 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH MERMERTAŞ 0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
RIZA TÜRKBEN 0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH GÜVENÇ 0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
SENEM DEĞERLİ 0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ERSUNGUR 0 %0 Detay
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
ŞERAFETTİN ÜNAL 41 %8.80 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA BARUT 0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKŞEN KORKMAZ 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE ŞENER 0 %0 Detay
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
ADEM ÇAĞLAYAN 63 %24.61 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı