|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL ZINGAL
|70
|%0.86
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİM UYGUN
|405
|%0.90
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN BİNER
|2292
|%1.31
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNEM KARACA
|21
|%0.11
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BUĞRA HAN ALPALTAŞ
|550
|%1.17
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM KARAKAYA
|118
|%0.44
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZHAN GENÇ
|172
|%0.56
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ERTÜRK
|225
|%0.64
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEFA İŞLEK
|26
|%0.45
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMRA DOĞAN
|9
|%0.32
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ CAN KARAKUŞ
|166
|%0.41
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BEHİÇ KURTOĞLU
|170
|%0.64
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK ÇAĞRI YILMAZ
|7094
|%2.27
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİ ACAN
|3176
|%3.42
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERYA GÜNBATTI
|197
|%0.51
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN YALÇIN
|286
|%0.61
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN DURKAYA
|1410
|%0.99
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BİLEN
|6899
|%2.57
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN BURSA
|509
|%0.63
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