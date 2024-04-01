|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP DURMAZ
|50
|%0.79
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM ŞENGÜL
|84
|%0.78
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKNİL ERDOĞDU ÇAKAN
|417
|%1.14
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ HAN ÖLMEZ
|6
|%0.27
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMEL ARSLAN
|113
|%0.56
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN ERDOĞAN
|12
|%0.30
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN ÖZTÜRK
|22
|%0.22
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANSU ÖNEM
|116
|%0.58
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELİF YAĞMUR BAŞARAN
|60
|%1.46
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERT ARAS
|33
|%0.33
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLGE GÜNDÜZ
|1157
|%1.48
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SERGEN OKÇULAR
|12
|%0.23
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %80.72
|ENVER MEHMETOĞLU
|359
|%2.16
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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