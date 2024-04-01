60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.48 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.71
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP DURMAZ 50 %0.79 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM ŞENGÜL 84 %0.78 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKNİL ERDOĞDU ÇAKAN 417 %1.14 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HAN ÖLMEZ 6 %0.27 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMEL ARSLAN 113 %0.56 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN ERDOĞAN 12 %0.30 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN ÖZTÜRK 22 %0.22 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANSU ÖNEM 116 %0.58 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELİF YAĞMUR BAŞARAN 60 %1.46 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERT ARAS 33 %0.33 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLGE GÜNDÜZ 1157 %1.48 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SERGEN OKÇULAR 12 %0.23 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %80.72
ENVER MEHMETOĞLU 359 %2.16 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı