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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.65 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.18
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIFAT ARIKAN 202 %0.57 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF ŞIĞVA 20 %0.46 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR AKSUNGUR 14 %0.36 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KOCAKAFA 13 %0.28 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YASİN ORHAN 51 %1.10 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET VOLKAN MORAN 68 %0.94 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEHBİ ERTÜRK 78 %0.45 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞRAN SAVRAN 35 %0.27 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN SOLAK 106 %0.89 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHİ ARSLAN 27 %0.47 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN KARAYOL 183 %0.50 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT BEDİR GİDİŞ 12 %0.17 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMRAN VEZİR 107 %0.56 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDOĞAN İNCEDAYI 55 %0.42 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF EREN ÇETİN 3541 %1.77 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TERCAN 3915 %2.05 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH AKGÖREN 85 %0.42 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS BEYTEMİR 62 %0.63 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KARCI 155 %0.57 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı