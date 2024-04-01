|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIFAT ARIKAN
|202
|%0.57
|Detay
|
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF ŞIĞVA
|20
|%0.46
|Detay
|
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR AKSUNGUR
|14
|%0.36
|Detay
|
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KOCAKAFA
|13
|%0.28
|Detay
|
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YASİN ORHAN
|51
|%1.10
|Detay
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET VOLKAN MORAN
|68
|%0.94
|Detay
|
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEHBİ ERTÜRK
|78
|%0.45
|Detay
|
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞRAN SAVRAN
|35
|%0.27
|Detay
|
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN SOLAK
|106
|%0.89
|Detay
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHİ ARSLAN
|27
|%0.47
|Detay
|
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN KARAYOL
|183
|%0.50
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT BEDİR GİDİŞ
|12
|%0.17
|Detay
|
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMRAN VEZİR
|107
|%0.56
|Detay
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDOĞAN İNCEDAYI
|55
|%0.42
|Detay
|
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF EREN ÇETİN
|3541
|%1.77
|Detay
|
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN TERCAN
|3915
|%2.05
|Detay
|
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH AKGÖREN
|85
|%0.42
|Detay
|
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS BEYTEMİR
|62
|%0.63
|Detay
|
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KARCI
|155
|%0.57
|Detay