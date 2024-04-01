|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL KAVAL
|112
|%0.68
|Detay
|
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACİRE AYDEMİR
|31
|%0.62
|Detay
|
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF CAN DERTLİ
|29
|%0.44
|Detay
|
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTAÇ DURDU
|39
|%0.52
|Detay
|
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH RIDVAN EROĞLU
|35
|%0.59
|Detay
|
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR KANTEMÜR
|35
|%0.57
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH VURUŞ
|1614
|%1.57
|Detay
|
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK KEMAL KONCA
|7
|%0.35
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
|MURAT ÖZEN
|0
|%0
|Detay
|
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK BEŞİROĞLU
|2
|%0.07
|Detay