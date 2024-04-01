|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN YILMAZ
|611
|%1.94
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL AKKOÇAK
|1379
|%1.03
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BURAK GÜRBÜZ
|565
|%0.95
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR
|345
|%1.83
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM YALÇIN
|366
|%0.53
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAVALLI
|154
|%0.64
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TALİP AŞIK
|353
|%1.15
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ KIRGIN
|1740
|%1.47
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAN YILDIRIMHAN
|2657
|%5.05
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KADAYIF
|224
|%0.93
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH SAVAŞLI
|360
|%0.75
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUPHİ YILDIZ
|178
|%0.28
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZ EMRE GÖKAL
|211
|%0.92
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