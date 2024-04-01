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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.28 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.51
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN YILMAZ 611 %1.94 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL AKKOÇAK 1379 %1.03 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BURAK GÜRBÜZ 565 %0.95 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR 345 %1.83 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM YALÇIN 366 %0.53 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAVALLI 154 %0.64 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TALİP AŞIK 353 %1.15 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ KIRGIN 1740 %1.47 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAN YILDIRIMHAN 2657 %5.05 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KADAYIF 224 %0.93 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH SAVAŞLI 360 %0.75 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUPHİ YILDIZ 178 %0.28 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZ EMRE GÖKAL 211 %0.92 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı