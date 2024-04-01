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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.53
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AVNİ BORLUK 126 %1.20 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH ERSÖZ 2030 %1.18 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSAMETTİN BALTA 6311 %2.56 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUT BASMACI 6476 %2.85 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN BARIŞKAN 10854 %2.82 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ULAŞ ÖZTÜRK 7207 %2.24 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU 4149 %3.17 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EĞEULAŞ AKBULUT 6472 %2.62 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TARKAN GÜLER 5395 %3.41 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALP İLTER SÜME 2051 %1.99 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BOZKURT ATAKAN ATLI 2315 %1.55 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN AKSU 5461 %2.57 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL 2705 %2.21 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR ÖZTÜRK 3597 %2.31 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER KARIŞIK 367 %0.69 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAŞİM YALÇIN 4009 %2.38 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEHBİ ŞÜKRANLI 7818 %3.35 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
EMİN TAŞKAN 17084 %3.68 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
BORA GÖKTEPE 5185 %2.14 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANDE KARACASU 4583 %2.37 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ŞEN 8212 %3.09 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİCAN YILMAZ 3872 %2.64 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
TUĞRUL KİHTİR 8312 %2.70 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
KUBİLAY DAĞLAR 8792 %3.52 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL ALPER ÜRÜNKER 7702 %2.66 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
EMRE MET 12312 %2.82 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİBEL ZEREN 9686 %3.13 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÜRŞAT DAĞ 10806 %2.58 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF CENKCİ 4269 %1.60 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYHAN KAYA 3492 %1.72 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR YENİSU 249 %0.79 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
MURAT DEMİRKOL 1071 %0.91 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
MERT KARACULA 4481 %3.00 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEŞE YALÇIN 2866 %1.56 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARZU DURAK 7254 %2.53 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKIN GÜRKAN 4579 %2.77 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU 14355 %3.49 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURSEL ÇELİKOK 6526 %2.07 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDEMİR ALIÇLAR 3714 %2.65 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı