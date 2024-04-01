|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AVNİ BORLUK
|126
|%1.20
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH ERSÖZ
|2030
|%1.18
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSAMETTİN BALTA
|6311
|%2.56
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT BASMACI
|6476
|%2.85
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN BARIŞKAN
|10854
|%2.82
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ULAŞ ÖZTÜRK
|7207
|%2.24
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU
|4149
|%3.17
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EĞEULAŞ AKBULUT
|6472
|%2.62
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TARKAN GÜLER
|5395
|%3.41
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALP İLTER SÜME
|2051
|%1.99
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BOZKURT ATAKAN ATLI
|2315
|%1.55
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN AKSU
|5461
|%2.57
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL
|2705
|%2.21
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR ÖZTÜRK
|3597
|%2.31
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER KARIŞIK
|367
|%0.69
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAŞİM YALÇIN
|4009
|%2.38
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEHBİ ŞÜKRANLI
|7818
|%3.35
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|EMİN TAŞKAN
|17084
|%3.68
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|BORA GÖKTEPE
|5185
|%2.14
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANDE KARACASU
|4583
|%2.37
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ŞEN
|8212
|%3.09
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİCAN YILMAZ
|3872
|%2.64
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|TUĞRUL KİHTİR
|8312
|%2.70
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|KUBİLAY DAĞLAR
|8792
|%3.52
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL ALPER ÜRÜNKER
|7702
|%2.66
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|EMRE MET
|12312
|%2.82
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİBEL ZEREN
|9686
|%3.13
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜRŞAT DAĞ
|10806
|%2.58
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF CENKCİ
|4269
|%1.60
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYHAN KAYA
|3492
|%1.72
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR YENİSU
|249
|%0.79
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|MURAT DEMİRKOL
|1071
|%0.91
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|MERT KARACULA
|4481
|%3.00
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEŞE YALÇIN
|2866
|%1.56
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARZU DURAK
|7254
|%2.53
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKIN GÜRKAN
|4579
|%2.77
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU
|14355
|%3.49
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURSEL ÇELİKOK
|6526
|%2.07
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDEMİR ALIÇLAR
|3714
|%2.65
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