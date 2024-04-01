|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR CAN TÜRKMEN
|2
|%0.08
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERT KAĞAN ÇAM
|9
|%0.51
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KORKMAZ
|12
|%0.32
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERYA KARAKUŞ
|3
|%0.16
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN BAĞLAN
|24
|%0.35
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KEMAL YAPAN
|5
|%0.29
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİM AKDELİOĞLU
|4
|%0.22
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERVET ESE
|23
|%0.39
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜNSAL BIYIKLI
|3
|%0.19
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BOSTANCI
|709
|%1.10
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILMAZ
|8
|%0.54
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN SİMSAR
|5
|%0.23
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU
|58
|%0.60
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLAL AĞA
|110
|%0.61
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