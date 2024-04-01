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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.81
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR CAN TÜRKMEN 2 %0.08 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERT KAĞAN ÇAM 9 %0.51 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KORKMAZ 12 %0.32 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERYA KARAKUŞ 3 %0.16 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN BAĞLAN 24 %0.35 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KEMAL YAPAN 5 %0.29 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİM AKDELİOĞLU 4 %0.22 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERVET ESE 23 %0.39 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜNSAL BIYIKLI 3 %0.19 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BOSTANCI 709 %1.10 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILMAZ 8 %0.54 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN SİMSAR 5 %0.23 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU 58 %0.60 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLAL AĞA 110 %0.61 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı