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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.73
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK CANKURT 30 %0.26 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
ALİCAN LOPOĞLU 1328 %1.20 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ZAKİR GÖKSEVER 336 %0.51 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN MERT METE 67 %0.28 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
TÜMEN AYDIN 114 %0.42 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ANIL KORKMAZ 1464 %1.42 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPEREN TERZİOĞLU 1054 %2.85 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖRKEM PARLAK 977 %1.01 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANSEL GÜNEŞ 318 %0.47 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DEMİRLEK 1239 %1.21 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KILIÇ 2293 %1.54 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı