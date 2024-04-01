|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK CANKURT
|30
|%0.26
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
|ALİCAN LOPOĞLU
|1328
|%1.20
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ZAKİR GÖKSEVER
|336
|%0.51
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN MERT METE
|67
|%0.28
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
|TÜMEN AYDIN
|114
|%0.42
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ANIL KORKMAZ
|1464
|%1.42
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPEREN TERZİOĞLU
|1054
|%2.85
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖRKEM PARLAK
|977
|%1.01
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANSEL GÜNEŞ
|318
|%0.47
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DEMİRLEK
|1239
|%1.21
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KILIÇ
|2293
|%1.54
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