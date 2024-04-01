|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
|NİHAL ESİN GÜRSOY
|1280
|%1.35
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHADIR BAKIRCI
|1746
|%5.96
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN FIÇICIOĞLU
|77
|%0.48
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜJGAN DİKMEN
|682
|%0.68
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERAP KAYA
|35
|%0.47
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN BOZ
|140
|%0.54
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ ÇELİK
|544
|%1.00
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAN BİLGİNER
|1569
|%2.21
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT YAŞAR
|1390
|%1.50
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇÖMEN
|281
|%0.82
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR YILDIZ
|345
|%0.82
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER SEBEN
|185
|%1.00
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
|HAKAN ALTUNKUM
|123
|%0.61
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