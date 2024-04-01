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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.77 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.02
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
NİHAL ESİN GÜRSOY 1280 %1.35 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHADIR BAKIRCI 1746 %5.96 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN FIÇICIOĞLU 77 %0.48 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜJGAN DİKMEN 682 %0.68 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERAP KAYA 35 %0.47 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN BOZ 140 %0.54 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ ÇELİK 544 %1.00 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAN BİLGİNER 1569 %2.21 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT YAŞAR 1390 %1.50 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇÖMEN 281 %0.82 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR YILDIZ 345 %0.82 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER SEBEN 185 %1.00 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
HAKAN ALTUNKUM 123 %0.61 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı