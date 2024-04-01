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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.96 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.55
Nevşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERYA BİLADA 6 %0.16 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED YARDIMCI 87 %0.92 Detay
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BUĞRA BİLGİN 10 %0.14 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARAN KOYUNCU 25 %0.32 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BURAK YAĞCI 2 %0.07 Detay
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL SAYIN 9 %0.19 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK AŞIKOĞLU 614 %0.96 Detay
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ABİDİN AY 106 %0.73 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
0 %0 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı