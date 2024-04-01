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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.76 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.11
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YENER TURAN 1121 %0.90 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR ŞENYURT 8 %0.09 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM ASLANTAŞ 646 %0.94 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT ŞABAN BAŞKAYA 32 %0.49 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OLGUN POYRAZ 22 %0.42 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHAR YILMAZ 140 %0.69 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAHRAMAN 77 %0.49 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AVŞİN KAŞIK 430 %0.57 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı