BEYCUMA SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.95 4.703
|
%48.82|5.747NURİ TEKİN
|%6.11 719
|%2.14 252
|%0 0
|%0 0
|%2.98 351
|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.60 5.801
|
%53.78|10.194BÜLENT KANTARCI
|%1.75 331
|%0.68 129
|%0 0
|%0.46 87
|%12.73 2.413
|
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.35|7.221ÖZCAN ULUPINAR
|%43.27 6.463
|%2.45 366
|%1.09 163
|%0 0
|%0 0
|%4.83 722
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.42 19.757
|
%45.12|31.365HALİL POSBIYIK
|%2.57 1.785
|%16.70 11.610
|%0 0
|%0 0
|%7.18 4.991
|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.88 2.295
|
%51.99|2.849VEDAT ÖZTÜRK
|%2.45 134
|%1.41 77
|%0 0
|%0 0
|%2.28 125
|
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.92|4.677KAMİL ALTUN
|%26.90 3.232
|%5.03 605
|%24.91 2.994
|%0 0
|%0 0
|%4.24 509
|
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.98 7.094
|
%51.07|11.328ALTUĞ DÖKMECİ
|%6.04 1.340
|%1.78 394
|%0 0
|%0 0
|%9.13 2.024
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.60 20.869
|
%54.52|30.256TAHSİN ERDEM
|%0 0
|%0.88 489
|%0.11 63
|%0 0
|%6.88 3.820
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.80 1.007
|
%51.63|1.187OKTAY ALBUZ
|%2.52 58
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.04 47
|
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.58|638VURAL KUNDAKÇIOĞLU
|%41.92 490
|%0.94 11
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.57 30
|
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%17.88 778
|%35.60 1.549
|
%43.81|1.906YAVUZ PALABAŞ
|%0.41 18
|%0 0
|%0 0
|%2.30 100
|
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%72.06|2.566SATILMIŞ GEBEŞ
|%20.39 726
|%4.13 147
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.43 122
|
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.82 603
|%34.23 716
|
%35.80|749ÜMİT UZUN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.15 24
|
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.32 1.438
|
%56.63|2.071EROL ACAR
|%1.34 49
|%0 0
|%0 0
|%1.53 56
|%1.18 43
|
GELİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.19 859
|
%48.66|946BURHAN SEZGİN
|%0.93 18
|%0.67 13
|%0 0
|%0 0
|%5.56 108
|
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.19 1.851
|%13.64 644
|%0.95 45
|
%44.89|2.120GÖKHAN MUSTAFA DEMİRTAŞ
|%0 0
|%0 0
|%1.33 63
|
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.05|526AYTAÇ TOSUN
|%23.91 405
|%0.35 6
|%17.41 295
|%0 0
|%0 0
|%27.27 462
|
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.27|1.215OSMAN ÇAKMAKOĞLU
|%36.51 736
|%2.38 48
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.84 17
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.82 658
|
%52.30|751MUSTAFA KALAYCI
|%0.91 13
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.97 14
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.90|1.240NECDET DERNEK
|%36.00 733
|%0.64 13
|%0.93 19
|%0 0
|%0 0
|%1.52 31
|
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%2.31 27
|
%60.79|710FIRAT KABADAYI
|%33.99 397
|%1.28 15
|%0 0
|%0.34 4
|%1.28 15
|
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.66|801ALİ ÖZDAL
|%47.57 783
|%1.82 30
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.94 32
|
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.13|747BAYRAM BAŞOL
|%2.87 42
|%43.67 638
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.33 34
|
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.49|1.444TURHAN OKUMUŞ
|%34.09 1.082
|%18.65 592
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.76 56
|
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.74 901
|
%36.88|1.081ALİM GENÇ
|%28.35 831
|%2.59 76
|%0 0
|%0 0
|%1.43 42
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.22 4.251
|
%43.04|5.051
|%12.52 1.469
|%3.70 434
|%0 0
|%0 0
|%4.52 530
|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.56 5.409
|
%50.56|9.576
|%5.81 1.100
|%1.31 249
|%0 0
|%0 0
|%13.75 2.605
|
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.44|6.305
|%40.61 6.034
|%8.14 1.210
|%1.72 255
|%0 0
|%0 0
|%7.09 1.053
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.99 19.481
|
%43.38|30.197
|%4.52 3.147
|%15.10 10.512
|%0 0
|%0 0
|%9.00 6.267
|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.49 1.988
|
%47.25|2.574
|%10.33 563
|%2.57 140
|%0 0
|%0 0
|%3.36 183
|
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.32|4.100
|%29.80 3.560
|%8.22 982
|%20.90 2.497
|%0 0
|%0 0
|%6.76 808
|
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.85 6.594
|
%46.71|10.320
|%7.11 1.570
|%2.26 499
|%0 0
|%1.52 335
|%12.56 2.775
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.14 19.474
|
%53.03|29.388
|%0 0
|%1.95 1.081
|%0 0
|%0 0
|%9.87 5.472
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.37 980
|
%51.49|1.191
|%6.14 142
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.15|607
|%43.21 503
|%2.23 26
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.41 28
|
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.29 838
|%36.89 1.603
|
%41.27|1.793
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.55 111
|
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.36|2.073
|%21.68 757
|%13.66 477
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.30 185
|
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.34 631
|
%34.42|716
|%34.23 712
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.01 21
|
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.02 1.301
|
%55.98|2.022
|%6.92 250
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.08 39
|
GELİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.47 865
|
%46.63|907
|%2.06 40
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%6.84 133
|
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.96|1.880
|%16.71 786
|%2.27 107
|%39.21 1.845
|%0 0
|%0 0
|%1.85 87
|
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.02|471
|%27.01 454
|%0.42 7
|%18.20 306
|%0 0
|%0 0
|%26.35 443
|
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.32|1.178
|%35.25 712
|%5.25 106
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.19 24
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.44 685
|
%48.59|687
|%1.27 18
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.70 24
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.35|1.222
|%36.44 738
|%1.38 28
|%1.83 37
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%4.11 48
|
%58.01|677
|%30.25 353
|%6.08 71
|%0 0
|%0.69 8
|%0.86 10
|
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.26 767
|
%48.31|784
|%4.44 72
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.20|696
|%5.33 77
|%41.41 598
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.06 73
|
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.99|1.429
|%34.25 1.064
|%18.67 580
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.09 34
|
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.19 884
|
%36.27|1.062
|%28.04 821
|%4.00 117
|%0 0
|%0 0
|%1.50 44
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|VURAL KUNDAKÇIOĞLU
|803
|%67.48
|
|HAYATİ AÇIKGÖZ
|323
|%27.14
|
|TAYFUN SARSIK
|26
|%2.18
|
|SATILMIŞ KARAKURT
|25
|%2.10
|
|ERDİNÇ BIÇAKÇI
|11
|%0.92
|
|SUAT GÜNEŞ
|2
|%0.17
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|VURAL KUNDAKÇIOĞLU
|783
|%60.51
|
|ŞENDURAN ALTUNTAŞ
|365
|%28.21
|
|SEZAİ ÇAKMAKLI
|106
|%8.19
|
|BAYRAM DEMİR
|37
|%2.86
|
|BAHATTİN BAŞKURT
|3
|%0.23
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|VURAL KUNDAKÇIOĞLU
|1.068
|%61.91
|
|HAYATİ AÇIKGÖZ
|570
|%33.04
|
|SEZAİ ÇAKMAKLI
|41
|%2.38
|
|MUHAMMET ÖZTÜRK
|32
|%1.86
|
|MEHMET ALKAN
|14
|%0.81