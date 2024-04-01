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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Zonguldak Toplam Seçmen 75.592
  • Açılan Sandık 238
  • Kullanılan Oy 57.881
  • Geçerli Oy 55.497
  • Geçersiz Oy 2.384
  • Katılım Oranı %76.57
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

TAHSİN ERDEM cumhuriyet-halk-partisi
TAHSİN
ERDEM
%54.52 30.256 Oy
ÖMER SELİM ALAN adalet-ve-kalkinma-partisi
ÖMER SELİM
ALAN
%37.60 20.869 Oy
KENAN ZEREN yeniden-refah-partisi
KENAN
ZEREN
%2.78 1.542 Oy
CEM DERELİ saadet-partisi
CEM
DERELİ
%1.49 827 Oy
NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN zafer-partisi
NİLGÜN SADIKOĞLU
DANIŞMAN
%1.35 748 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0.88 489 Oy
Gelecek Partisi
%0.34 186 Oy
Demokrat Parti
%0.20 111 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.16 90 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.13 72 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 462.984
  • Kullanılan Oy 382.420
Cumhuriyet Halk Partisi
%39.28 141.438 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%34.84 125.466 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.77 27.987 Oy
İyi Parti
%6.03 21.722 Oy
Yeniden Refah Partisi
%5.95 21.408 Oy
Saadet Partisi
%1.89 6.791 Oy
Zafer Partisi
%1.55 5.574 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.63 2.254 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.39 1.406 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALAPLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.95 4.703
%48.82|5.747
NURİ TEKİN 		%6.11 719 %2.14 252 %0 0 %0 0 %2.98 351
ÇAYCUMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.60 5.801
%53.78|10.194
BÜLENT KANTARCI 		%1.75 331 %0.68 129 %0 0 %0.46 87 %12.73 2.413
DEVREK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.35|7.221
ÖZCAN ULUPINAR 		%43.27 6.463 %2.45 366 %1.09 163 %0 0 %0 0 %4.83 722
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.42 19.757
%45.12|31.365
HALİL POSBIYIK 		%2.57 1.785 %16.70 11.610 %0 0 %0 0 %7.18 4.991
GÖKÇEBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.88 2.295
%51.99|2.849
VEDAT ÖZTÜRK 		%2.45 134 %1.41 77 %0 0 %0 0 %2.28 125
KİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.92|4.677
KAMİL ALTUN 		%26.90 3.232 %5.03 605 %24.91 2.994 %0 0 %0 0 %4.24 509
KOZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.98 7.094
%51.07|11.328
ALTUĞ DÖKMECİ 		%6.04 1.340 %1.78 394 %0 0 %0 0 %9.13 2.024
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.60 20.869
%54.52|30.256
TAHSİN ERDEM 		%0 0 %0.88 489 %0.11 63 %0 0 %6.88 3.820
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAKACAKKADI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.80 1.007
%51.63|1.187
OKTAY ALBUZ 		%2.52 58 %0 0 %0 0 %0 0 %2.04 47
BEYCUMA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.58|638
VURAL KUNDAKÇIOĞLU 		%41.92 490 %0.94 11 %0 0 %0 0 %0 0 %2.57 30
ÇATALAĞZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.88 778 %35.60 1.549
%43.81|1.906
YAVUZ PALABAŞ 		%0.41 18 %0 0 %0 0 %2.30 100
ÇAYDEĞİRMENİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%72.06|2.566
SATILMIŞ GEBEŞ 		%20.39 726 %4.13 147 %0 0 %0 0 %0 0 %3.43 122
ELVANPAZARCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.82 603 %34.23 716
%35.80|749
ÜMİT UZUN 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.15 24
FİLYOS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.32 1.438
%56.63|2.071
EROL ACAR 		%1.34 49 %0 0 %0 0 %1.53 56 %1.18 43
GELİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.19 859
%48.66|946
BURHAN SEZGİN 		%0.93 18 %0.67 13 %0 0 %0 0 %5.56 108
GÜLÜÇ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.19 1.851 %13.64 644 %0.95 45
%44.89|2.120
GÖKHAN MUSTAFA DEMİRTAŞ 		%0 0 %0 0 %1.33 63
GÜMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.05|526
AYTAÇ TOSUN 		%23.91 405 %0.35 6 %17.41 295 %0 0 %0 0 %27.27 462
KANDİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.27|1.215
OSMAN ÇAKMAKOĞLU 		%36.51 736 %2.38 48 %0 0 %0 0 %0 0 %0.84 17
KARAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.82 658
%52.30|751
MUSTAFA KALAYCI 		%0.91 13 %0 0 %0 0 %0 0 %0.97 14
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.90|1.240
NECDET DERNEK 		%36.00 733 %0.64 13 %0.93 19 %0 0 %0 0 %1.52 31
MUSLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.31 27
%60.79|710
FIRAT KABADAYI 		%33.99 397 %1.28 15 %0 0 %0.34 4 %1.28 15
NEBİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.66|801
ALİ ÖZDAL 		%47.57 783 %1.82 30 %0 0 %0 0 %0 0 %1.94 32
ORMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.13|747
BAYRAM BAŞOL 		%2.87 42 %43.67 638 %0 0 %0 0 %0 0 %2.33 34
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.49|1.444
TURHAN OKUMUŞ 		%34.09 1.082 %18.65 592 %0 0 %0 0 %0 0 %1.76 56
SALTUKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.74 901
%36.88|1.081
ALİM GENÇ 		%28.35 831 %2.59 76 %0 0 %0 0 %1.43 42
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALAPLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.22 4.251
%43.04|5.051
 %12.52 1.469 %3.70 434 %0 0 %0 0 %4.52 530
ÇAYCUMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.56 5.409
%50.56|9.576
 %5.81 1.100 %1.31 249 %0 0 %0 0 %13.75 2.605
DEVREK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.44|6.305
 %40.61 6.034 %8.14 1.210 %1.72 255 %0 0 %0 0 %7.09 1.053
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.99 19.481
%43.38|30.197
 %4.52 3.147 %15.10 10.512 %0 0 %0 0 %9.00 6.267
GÖKÇEBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.49 1.988
%47.25|2.574
 %10.33 563 %2.57 140 %0 0 %0 0 %3.36 183
KİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.32|4.100
 %29.80 3.560 %8.22 982 %20.90 2.497 %0 0 %0 0 %6.76 808
KOZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.85 6.594
%46.71|10.320
 %7.11 1.570 %2.26 499 %0 0 %1.52 335 %12.56 2.775
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.14 19.474
%53.03|29.388
 %0 0 %1.95 1.081 %0 0 %0 0 %9.87 5.472
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAKACAKKADI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.37 980
%51.49|1.191
 %6.14 142 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYCUMA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.15|607
 %43.21 503 %2.23 26 %0 0 %0 0 %0 0 %2.41 28
ÇATALAĞZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.29 838 %36.89 1.603
%41.27|1.793
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.55 111
ÇAYDEĞİRMENİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.36|2.073
 %21.68 757 %13.66 477 %0 0 %0 0 %0 0 %5.30 185
ELVANPAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.34 631
%34.42|716
 %34.23 712 %0 0 %0 0 %0 0 %1.01 21
FİLYOS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.02 1.301
%55.98|2.022
 %6.92 250 %0 0 %0 0 %0 0 %1.08 39
GELİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.47 865
%46.63|907
 %2.06 40 %0 0 %0 0 %0 0 %6.84 133
GÜLÜÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.96|1.880
 %16.71 786 %2.27 107 %39.21 1.845 %0 0 %0 0 %1.85 87
GÜMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.02|471
 %27.01 454 %0.42 7 %18.20 306 %0 0 %0 0 %26.35 443
KANDİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.32|1.178
 %35.25 712 %5.25 106 %0 0 %0 0 %0 0 %1.19 24
KARAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.44 685
%48.59|687
 %1.27 18 %0 0 %0 0 %0 0 %1.70 24
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.35|1.222
 %36.44 738 %1.38 28 %1.83 37 %0 0 %0 0 %0 0
MUSLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.11 48
%58.01|677
 %30.25 353 %6.08 71 %0 0 %0.69 8 %0.86 10
NEBİOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.26 767
%48.31|784
 %4.44 72 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.20|696
 %5.33 77 %41.41 598 %0 0 %0 0 %0 0 %5.06 73
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.99|1.429
 %34.25 1.064 %18.67 580 %0 0 %0 0 %0 0 %1.09 34
SALTUKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.19 884
%36.27|1.062
 %28.04 821 %4.00 117 %0 0 %0 0 %1.50 44
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ÖMER SELİM ALAN 25.125 %42.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ŞENOL ŞANAL 23.152 %39.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HAMDİ AYAN 8.912 %15.08
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET YAMAN 1.147 %1.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		NURHAN BAŞOĞLU 417 %0.71
Demokrat Parti
DP 		HAMZA KARA 144 %0.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		AHMET GÜNAYDIN 141 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SERKAN YURTTAŞ 57 %0.10
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İSMAİL EŞREF 27.319 %45.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SECAATTİN GONCA 20.916 %34.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SELAHATTİN GÜLAY 5.327 %8.82
Saadet Partisi
SAADET 		NECMETTİN AYDIN 3.199 %5.30
Demokratik Sol Parti
DSP 		SEZAİ ÖZTÜRKOĞLU 1.817 %3.01
Demokrat Parti
DP 		HAMZA KARA 712 %1.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		KEMAL ÇAKAR 680 %1.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		COŞKUN GÜNDÜZ 254 %0.42
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 170 %0.28
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		24.310 %41.40
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		23.002 %39.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.748 %14.90
Saadet Partisi
SAADET 		1.351 %2.30
Demokratik Sol Parti
DSP 		790 %1.35
Demokrat Parti
DP 		191 %0.33
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		173 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		81 %0.14
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		73 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.353 %39.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		24.272 %37.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.004 %18.57
Saadet Partisi
SAADET 		1.433 %2.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		436 %0.67
Demokratik Sol Parti
DSP 		320 %0.50
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		299 %0.46
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		195 %0.30
Demokrat Parti
DP 		176 %0.27
Doğru Yol Partisi
DYP 		81 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		62 %0.10
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.985 %43.28
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		19.656 %32.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.760 %9.59
Saadet Partisi
SAADET 		3.637 %6.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.793 %4.65
Demokrat Parti
DP 		1.129 %1.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.074 %1.79
Kaynak: Anadolu Ajansı