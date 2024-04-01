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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AP

  • KISALTMA

    AP

  • GENEL BAŞKAN

    Vecdet Öz

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/1961
AP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Zonguldak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
0 %0 Detay
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
0 %0 Detay
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı