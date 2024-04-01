|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCER KERPİÇ
|452
|%13.33
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİLİBRAHİM BODUR
|1166
|%43.14
|Detay
|
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KAYACAN
|6805
|%37.48
|Detay
|
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ATLI
|2359
|%26.45
|Detay
|
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ALTUNTAŞ
|3126
|%56.03
|Detay
|
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÇİÇEK
|1707
|%43.05
|Detay
|
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT SARI
|6278
|%39.39
|Detay
|
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN KOYUNCU
|4741
|%41.87
|Detay
|
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DEDE SAVAŞ
|1098
|%48.41
|Detay
|
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ARSLAN
|754
|%49.31
|Detay
|
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE GÖKÇE
|970
|%35.71
|Detay
|
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYHAN KILINÇARSLAN
|2812
|%34.18
|Detay
|
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KORKMAZ
|306
|%32.38
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY
|42703
|%31.82
|Detay
|
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ÖZTAŞ
|7371
|%38.04
|Detay
|
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL KARAMAN
|1037
|%41.36
|Detay
|
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM EROĞLU
|2981
|%34.11
|Detay
|
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALDIRMAZ
|1284
|%38.10
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN GEYİK
|494
|%23.84
|Detay
|
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN KAYNAK
|839
|%48.16
|Detay
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI CANDAN
|921
|%45.68
|Detay
|
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİT EĞSEN
|1011
|%45.19
|Detay
|
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENDER KİRAZ
|1557
|%56.52
|Detay
|
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ ERUSLU
|356
|%21.96
|Detay
|
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER MISIR
|496
|%52.77
|Detay
|
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ÇELİK
|1060
|%57.42
|Detay
|
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÜNAY
|386
|%23.28
|Detay
|
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜREYYA GÜVENİR
|869
|%42.79
|Detay
|
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF ERSOY
|2007
|%49.64
|Detay
|
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL KAVAS
|502
|%33.03
|Detay
|
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL ŞAHİN
|2257
|%47.62
|Detay
|
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHABETTİN KAVLAK
|135
|%6.81
|Detay
|
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜNGÖR
|992
|%62.55
|Detay
|
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA ATAY
|841
|%37.78
|Detay
|
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKKI TEKİN
|493
|%46.91
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL KARABACAK
|875
|%59.81
|Detay
|
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ÇETİNKAYA
|749
|%62.00
|Detay
|
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KARAMOÇU
|2606
|%57.35
|Detay
|
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT ULUSOY
|768
|%43.74
|Detay
|
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKAY AKAY
|379
|%23.31
|Detay
|
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DEMİRAY
|733
|%39.82
|Detay
|
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜLKARNİ DAVAS
|887
|%54.38
|Detay
|
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ŞAHİN
|948
|%71.28
|Detay
|
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ZIBAK
|759
|%41.18
|Detay
|
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ÇELİK
|923
|%44.59
|Detay
|
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT KOCATÜRK
|404
|%30.86
|Detay
|
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL KAYA
|804
|%39.32
|Detay
|
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN HANLI
|403
|%35.66
|Detay
|
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEVKİ KARA
|931
|%52.13
|Detay
|
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ TAŞPINAR
|788
|%27.47
|Detay
|
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜNAL ÇELİKKOL
|390
|%39.80
|Detay
|
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM TOKDEMİR
|647
|%49.77
|Detay
|
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TABAK
|726
|%29.43
|Detay
|
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET POYRAZ
|701
|%35.82
|Detay
|
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SELEK
|1317
|%40.16
|Detay
|
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÇALIŞ
|1067
|%46.23
|Detay
|
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AKYILDIZ
|876
|%44.42
|Detay
|
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM YETİŞKİN
|988
|%54.98
|Detay
|
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİYAZİ AKGEDİK
|826
|%51.08
|Detay
|
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEMSETTİN KOL
|585
|%37.45
|Detay