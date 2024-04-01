TAŞOLUK SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%13.33 452
|
%41.27|1.399SELÇUK GÖNÜLLÜ
|%35.40 1.200
|%9.00 305
|%0 0
|%0 0
|%1.00 34
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.14|1.166HALİLİBRAHİM BODUR
|%41.03 1.109
|%12.17 329
|%1.26 34
|%0 0
|%1.26 34
|%1.15 31
|
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.48 6.805
|%12.49 2.267
|
%41.45|7.525DERVİŞ AYNACI
|%2.15 390
|%0 0
|%0 0
|%6.43 1.167
|
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.45 2.359
|%8.84 788
|%25.98 2.317
|
%29.53|2.634YAŞAR KEMAL KANTARTOPU
|%0 0
|%0.36 32
|%8.85 789
|
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.03|3.126ALİ ALTUNTAŞ
|%0 0
|%2.19 122
|%40.33 2.250
|%0 0
|%0 0
|%1.45 81
|
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.05|1.707FATİH ÇİÇEK
|%40.55 1.608
|%6.99 277
|%8.12 322
|%0 0
|%0 0
|%1.29 51
|
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.39 6.278
|
%48.48|7.727VEYSEL TOPÇU
|%0 0
|%7.82 1.246
|%0.13 20
|%0 0
|%4.18 667
|
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.87|4.741SERKAN KOYUNCU
|%15.36 1.739
|%40.69 4.607
|%0 0
|%0.11 13
|%0.04 4
|%1.93 218
|
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.41 1.098
|
%50.09|1.136BERRİN UĞURLU
|%0 0
|%0.79 18
|%0 0
|%0 0
|%0.71 16
|
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.31|754ALİ ARSLAN
|%1.44 22
|%2.16 33
|%46.63 713
|%0 0
|%0 0
|%0.46 7
|
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.71|970EMİNE GÖKÇE
|%33.51 910
|%29.12 791
|%0.70 19
|%0 0
|%0 0
|%0.96 26
|
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.18|2.812SEYHAN KILINÇARSLAN
|%0 0
|%26.69 2.196
|%10.01 824
|%0 0
|%0.90 74
|%28.22 2.322
|
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.38 306
|%0 0
|
%40.53|383ALİ EROL
|%0 0
|%0 0
|%20.85 197
|%6.24 59
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.82 42.703
|
%50.73|68.072BURCU KÖKSAL
|%10.87 14.590
|%1.56 2.090
|%0.15 201
|%0.03 35
|%4.84 6.493
|
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.04|7.371ADNAN ÖZTAŞ
|%3.63 703
|%21.89 4.241
|%3.08 597
|%0.15 30
|%0.34 65
|%32.87 6.370
|
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.36 1.037
|%9.41 236
|
%47.99|1.203TOLGA YILDIRIM
|%0.48 12
|%0 0
|%0 0
|%0.76 19
|
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.11 2.981
|%12.24 1.070
|
%51.08|4.464MUHİTTİN ÖZAŞKIN
|%0.57 50
|%0 0
|%0 0
|%2.00 175
|
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.10|1.284MEHMET ALDIRMAZ
|%20.56 693
|%35.13 1.184
|%4.72 159
|%0.59 20
|%0.15 5
|%0.74 25
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.84 494
|%18.63 386
|
%37.02|767EYUP YAKAN
|%19.21 398
|%0 0
|%0 0
|%1.30 27
|
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.16|839SÜLEYMAN KAYNAK
|%0.92 16
|%45.24 788
|%0.69 12
|%0 0
|%0 0
|%4.99 87
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.68|921HACI CANDAN
|%1.54 31
|%45.09 909
|%0.74 15
|%0 0
|%0 0
|%6.94 140
|
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.19 1.011
|%2.64 59
|
%50.25|1.124ASIM ALTINTAŞ
|%0.31 7
|%0 0
|%0 0
|%1.61 36
|
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.52|1.557ENDER KİRAZ
|%1.27 35
|%40.07 1.104
|%0.51 14
|%0 0
|%0 0
|%1.63 45
|
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.96 356
|%2.04 33
|
%42.13|683İBRAHİM ÇETİNAKTI
|%3.70 60
|%0 0
|%0 0
|%30.17 489
|
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.77|496ÖMER MISIR
|%27.55 259
|%19.04 179
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.64 6
|
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.42|1.060HALİL ÇELİK
|%0 0
|%36.89 681
|%2.38 44
|%0 0
|%0 0
|%3.30 61
|
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.28 386
|%31.97 530
|%0 0
|
%44.15|732AYKUT OKUMUŞ
|%0 0
|%0 0
|%0.60 10
|
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.79 869
|%0 0
|
%56.67|1.151AHMET MERT
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.54 11
|
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.64|2.007MEHMET AKİF ERSOY
|%0.45 18
|%49.47 2.000
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.45 18
|
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.03 502
|%0 0
|
%42.70|649SELÇUK ÇETİNKAYA
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%24.28 369
|
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.62|2.257YÜCEL ŞAHİN
|%24.30 1.152
|%9.39 445
|%14.32 679
|%0 0
|%0 0
|%4.37 207
|
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%6.81 135
|%42.76 847
|
%47.50|941MUSTAFA ÖZDEMİR
|%0.10 2
|%0 0
|%0 0
|%2.83 56
|
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%62.55|992MUSTAFA GÜNGÖR
|%1.07 17
|%35.06 556
|%0.63 10
|%0 0
|%0 0
|%0.69 11
|
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.78|841İSA ATAY
|%1.62 36
|%26.10 581
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%34.50 768
|
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.91 493
|%0 0
|
%50.05|526RAMAZAN ERYILDIZ
|%0 0
|%0 0
|%1.90 20
|%1.14 12
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.81|875EROL KARABACAK
|%2.05 30
|%37.12 543
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.03 15
|
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%62.00|749SÜLEYMAN ÇETİNKAYA
|%0 0
|%37.33 451
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.66 8
|
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.35|2.606MURAT KARAMOÇU
|%4.47 203
|%36.16 1.643
|%0.86 39
|%0 0
|%0 0
|%1.17 53
|
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.74 768
|
%53.87|946HÜSEYİN ŞAHİN
|%1.65 29
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.74 13
|
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.31 379
|%1.05 17
|%23.19 377
|%17.90 291
|%0 0
|%0 0
|%34.56 562
|
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.82|733MUSTAFA DEMİRAY
|%0.92 17
|%30.91 569
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%28.35 522
|
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.38|887ZÜLKARNİ DAVAS
|%0 0
|%40.47 660
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.15 84
|
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%71.28|948HAKAN ŞAHİN
|%0 0
|%27.14 361
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.58 21
|
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.18|759MURAT ZIBAK
|%0 0
|%35.16 648
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%23.66 436
|
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.59|923ABDULLAH ÇELİK
|%0.72 15
|%32.27 668
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%22.42 464
|
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.86 404
|%2.29 30
|
%36.59|479OSMAN ATEŞ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%30.25 396
|
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.32|804HALİL KAYA
|%0 0
|%18.24 373
|%22.59 462
|%0 0
|%0 0
|%19.85 406
|
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.66 403
|%20.80 235
|
%40.18|454BÜNYAMİN ÖZDEMİR
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.36 38
|
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.13|931ŞEVKİ KARA
|%0 0
|%47.37 846
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.50 9
|
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.47 788
|%0 0
|%28.76 825
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%43.78 1.256
|
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.80|390ÜNAL ÇELİKKOL
|%0 0
|%32.55 319
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%27.65 271
|
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.77|647ADEM TOKDEMİR
|%0 0
|%49.00 637
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.23 16
|
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.43 726
|%1.54 38
|
%33.68|831HÜSEYİN VAROL
|%1.54 38
|%0 0
|%0 0
|%33.81 834
|
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.82|701AHMET POYRAZ
|%1.12 22
|%31.37 614
|%5.98 117
|%0 0
|%0 0
|%25.70 503
|
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.16 1.317
|%0 0
|
%48.76|1.599İBRAHİM IŞILAK
|%0.61 20
|%0 0
|%0 0
|%10.46 343
|
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.23 1.067
|%4.42 102
|
%48.48|1.119BİLGİN ÖZEN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.87 20
|
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.42 876
|%0 0
|
%55.17|1.088MUSA KAYER
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.41 8
|
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.98|988ADEM YETİŞKİN
|%0 0
|%41.51 746
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.51 63
|
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.08|826NİYAZİ AKGEDİK
|%1.42 23
|%1.36 22
|%45.02 728
|%0 0
|%0 0
|%1.11 18
|
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.45 585
|
%45.90|717DEVRİM ÖLMEZ
|%11.72 183
|%4.74 74
|%0 0
|%0 0
|%0.19 3
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%16.57 550
|
%37.14|1.233
|%32.62 1.083
|%12.68 421
|%0 0
|%0 0
|%0.99 33
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.66|1.031
|%37.68 1.005
|%19.54 521
|%3.15 84
|%0 0
|%0 0
|%0.97 26
|
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.29 6.564
|%14.32 2.590
|
%38.43|6.952
|%3.47 627
|%0 0
|%0 0
|%7.50 1.357
|
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.67 2.179
|%11.94 1.054
|%24.03 2.122
|
%30.22|2.669
|%0 0
|%0 0
|%9.14 807
|
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.92|3.159
|%0 0
|%0 0
|%41.53 2.305
|%0 0
|%0 0
|%1.55 86
|
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.61|1.560
|%38.42 1.513
|%10.21 402
|%10.26 404
|%0 0
|%0 0
|%1.50 59
|
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.01 6.175
|
%44.53|7.049
|%0 0
|%9.80 1.552
|%0 0
|%0 0
|%6.65 1.053
|
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.79|4.226
|%22.82 2.552
|%36.57 4.089
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.82 315
|
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.76 1.048
|
%52.16|1.169
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.07 24
|
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.37|657
|%8.58 130
|%6.14 93
|%41.52 629
|%0 0
|%0 0
|%0.40 6
|
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.00|933
|%33.72 899
|%27.83 742
|%1.50 40
|%0 0
|%0 0
|%1.95 52
|
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.10|2.645
|%0 0
|%27.95 2.303
|%8.71 718
|%0 0
|%0 0
|%31.24 2.574
|
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.69 356
|%0 0
|
%46.97|411
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%12.34 108
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.48 41.992
|
%42.01|56.043
|%14.46 19.290
|%2.72 3.633
|%0.18 242
|%0 0
|%9.15 12.213
|
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.99|6.922
|%7.02 1.350
|%22.88 4.400
|%5.55 1.068
|%0 0
|%0 0
|%28.56 5.492
|
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.28 952
|%13.59 338
|
%46.40|1.154
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.73 43
|
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.43 2.912
|%19.53 1.701
|
%44.42|3.869
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.63 229
|
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.78 1.121
|%23.74 788
|
%35.70|1.185
|%5.75 191
|%0 0
|%0 0
|%1.02 34
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.74 469
|%19.01 392
|
%34.19|705
|%22.60 466
|%0 0
|%0 0
|%1.45 30
|
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.58|900
|%0 0
|%39.77 694
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%8.65 151
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.79 888
|%0 0
|
%45.96|932
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%10.26 208
|
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.80 1.039
|%0 0
|
%53.20|1.181
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.29|1.549
|%4.03 111
|%39.68 1.092
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.88 382
|%4.62 74
|
%40.88|654
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%30.63 490
|
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.08|471
|%29.39 271
|%19.52 180
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.70|1.080
|%0 0
|%36.93 668
|%3.37 61
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.37 384
|%34.63 569
|%0 0
|
%42.00|690
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.77 882
|%0 0
|
%56.23|1.133
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.12|2.028
|%0 0
|%49.88 2.018
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.19 487
|%0 0
|
%44.68|676
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%23.13 350
|
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.96|1.986
|%26.30 1.245
|%12.91 611
|%12.49 591
|%0 0
|%0 0
|%6.34 300
|
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%9.30 182
|%41.37 810
|
%44.94|880
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.39 86
|
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%62.05|999
|%0 0
|%36.58 589
|%1.37 22
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.29|826
|%0 0
|%28.35 628
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%34.36 761
|
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.60 486
|%0 0
|
%52.40|535
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.79|873
|%0 0
|%40.21 587
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.78|709
|%0 0
|%40.22 477
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.13|2.347
|%16.86 759
|%31.01 1.396
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.73 772
|
%55.27|954
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.66 397
|%0 0
|%23.35 376
|%19.19 309
|%0 0
|%0 0
|%32.80 528
|
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.71|749
|%0 0
|%30.38 559
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%28.91 532
|
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.63|887
|%0 0
|%40.87 676
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.50 91
|
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%68.07|874
|%0 0
|%31.93 410
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.55|740
|%0 0
|%32.60 595
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%26.85 490
|
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.74|919
|%0 0
|%31.74 652
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%23.52 483
|
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.61 415
|%0 0
|
%36.10|474
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%32.29 424
|
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.49|826
|%0 0
|%18.73 382
|%21.62 441
|%0 0
|%0 0
|%19.17 391
|
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.64 397
|%23.25 259
|
%37.79|421
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.32 37
|
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.57|930
|%0 0
|%47.43 839
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.88 828
|%0 0
|%27.90 800
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%43.22 1.239
|
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.37|454
|%0 0
|%29.72 291
|%2.25 22
|%0 0
|%0 0
|%21.65 212
|
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.31|646
|%0 0
|%48.69 613
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.06 740
|%3.94 97
|
%33.87|834
|%1.67 41
|%0 0
|%0 0
|%30.46 750
|
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.94|727
|%0 0
|%32.42 638
|%6.00 118
|%0 0
|%0 0
|%24.64 485
|
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.07 1.317
|%0 0
|
%48.77|1.603
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%11.17 367
|
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.58 1.082
|%0 0
|
%52.42|1.192
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.64 826
|%0 0
|
%57.36|1.111
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.37|1.004
|%0 0
|%43.63 777
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.60|863
|%0 0
|%0 0
|%46.40 747
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.84 540
|
%47.61|738
|%11.42 177
|%6.13 95
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HÜSEYİN ÇALIŞ
|1.397
|%58.23
|
|BAYRAM YAVUZ
|964
|%40.18
|
|FATİH DAVAS
|36
|%1.50
|
|BEKİR GÖK
|2
|%0.08
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MURAT ÖNER
|1.002
|%42.07
|
|MEVLÜT KEYİKPINAR
|922
|%38.71
|
|HÜSEYİN GÜR
|449
|%18.85
|
|MUSTAFA GÜMÜŞKANAT
|9
|%0.38
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MURAT ÖNER
|1.234
|%55.11
|
|MEVLÜT KEYİKPINAR
|986
|%44.04
|
|İSMAİL KALA
|19
|%0.85