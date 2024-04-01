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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ŞUHUT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ŞUHUT Toplam Seçmen 10.786
  • Açılan Sandık 37
  • Kullanılan Oy 9.100
  • Geçerli Oy 8.740
  • Geçersiz Oy 360
  • Katılım Oranı %84.37
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUHİTTİN ÖZAŞKIN milliyetci-hareket-partisi
MUHİTTİN
ÖZAŞKIN
%51.08 4.464 Oy
İBRAHİM EROĞLU adalet-ve-kalkinma-partisi
İBRAHİM
EROĞLU
%34.11 2.981 Oy
MEHMET KAHRAMAN cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET
KAHRAMAN
%12.24 1.070 Oy
BEDİA KESKİN iyi-parti
BEDİA
KESKİN
%0.57 50 Oy
MUSTAFA ARSLAN yeniden-refah-partisi
MUSTAFA
ARSLAN
%0.57 50 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.45 39 Oy
Saadet Partisi
%0.34 30 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.21 18 Oy
Millet Partisi
%0.14 12 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.13 11 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 10.786
  • Kullanılan Oy 9.110
Milliyetçi Hareket Partisi
%44.42 3.869 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.43 2.912 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%19.53 1.701 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.14 99 Oy
Saadet Partisi
%0.67 58 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.38 33 Oy
Millet Partisi
%0.20 17 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.15 13 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.10 9 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAŞMAKÇI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.33 452
%41.27|1.399
SELÇUK GÖNÜLLÜ 		%35.40 1.200 %9.00 305 %0 0 %0 0 %1.00 34
BAYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.14|1.166
HALİLİBRAHİM BODUR 		%41.03 1.109 %12.17 329 %1.26 34 %0 0 %1.26 34 %1.15 31
BOLVADİN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.48 6.805 %12.49 2.267
%41.45|7.525
DERVİŞ AYNACI 		%2.15 390 %0 0 %0 0 %6.43 1.167
ÇAY İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.45 2.359 %8.84 788 %25.98 2.317
%29.53|2.634
YAŞAR KEMAL KANTARTOPU 		%0 0 %0.36 32 %8.85 789
ÇOBANLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.03|3.126
ALİ ALTUNTAŞ 		%0 0 %2.19 122 %40.33 2.250 %0 0 %0 0 %1.45 81
DAZKIRI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.05|1.707
FATİH ÇİÇEK 		%40.55 1.608 %6.99 277 %8.12 322 %0 0 %0 0 %1.29 51
DİNAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.39 6.278
%48.48|7.727
VEYSEL TOPÇU 		%0 0 %7.82 1.246 %0.13 20 %0 0 %4.18 667
EMİRDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.87|4.741
SERKAN KOYUNCU 		%15.36 1.739 %40.69 4.607 %0 0 %0.11 13 %0.04 4 %1.93 218
EVCİLER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.41 1.098
%50.09|1.136
BERRİN UĞURLU 		%0 0 %0.79 18 %0 0 %0 0 %0.71 16
HOCALAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.31|754
ALİ ARSLAN 		%1.44 22 %2.16 33 %46.63 713 %0 0 %0 0 %0.46 7
İHSANİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.71|970
EMİNE GÖKÇE 		%33.51 910 %29.12 791 %0.70 19 %0 0 %0 0 %0.96 26
İSCEHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.18|2.812
SEYHAN KILINÇARSLAN 		%0 0 %26.69 2.196 %10.01 824 %0 0 %0.90 74 %28.22 2.322
KIZILÖREN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.38 306 %0 0
%40.53|383
ALİ EROL 		%0 0 %0 0 %20.85 197 %6.24 59
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.82 42.703
%50.73|68.072
BURCU KÖKSAL 		%10.87 14.590 %1.56 2.090 %0.15 201 %0.03 35 %4.84 6.493
SANDIKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.04|7.371
ADNAN ÖZTAŞ 		%3.63 703 %21.89 4.241 %3.08 597 %0.15 30 %0.34 65 %32.87 6.370
SİNANPAŞA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.36 1.037 %9.41 236
%47.99|1.203
TOLGA YILDIRIM 		%0.48 12 %0 0 %0 0 %0.76 19
ŞUHUT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.11 2.981 %12.24 1.070
%51.08|4.464
MUHİTTİN ÖZAŞKIN 		%0.57 50 %0 0 %0 0 %2.00 175
SULTANDAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.10|1.284
MEHMET ALDIRMAZ 		%20.56 693 %35.13 1.184 %4.72 159 %0.59 20 %0.15 5 %0.74 25
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETPAŞA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.84 494 %18.63 386
%37.02|767
EYUP YAKAN 		%19.21 398 %0 0 %0 0 %1.30 27
AKHARIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.16|839
SÜLEYMAN KAYNAK 		%0.92 16 %45.24 788 %0.69 12 %0 0 %0 0 %4.99 87
AKÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.68|921
HACI CANDAN 		%1.54 31 %45.09 909 %0.74 15 %0 0 %0 0 %6.94 140
BEYYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.19 1.011 %2.64 59
%50.25|1.124
ASIM ALTINTAŞ 		%0.31 7 %0 0 %0 0 %1.61 36
ÇAYIRBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.52|1.557
ENDER KİRAZ 		%1.27 35 %40.07 1.104 %0.51 14 %0 0 %0 0 %1.63 45
ÇIKRIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.96 356 %2.04 33
%42.13|683
İBRAHİM ÇETİNAKTI 		%3.70 60 %0 0 %0 0 %30.17 489
DAVULGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.77|496
ÖMER MISIR 		%27.55 259 %19.04 179 %0 0 %0 0 %0 0 %0.64 6
DEĞİRMENAYVALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.42|1.060
HALİL ÇELİK 		%0 0 %36.89 681 %2.38 44 %0 0 %0 0 %3.30 61
DEREÇİNE İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.28 386 %31.97 530 %0 0
%44.15|732
AYKUT OKUMUŞ 		%0 0 %0 0 %0.60 10
DİŞLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.79 869 %0 0
%56.67|1.151
AHMET MERT 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.54 11
DÖĞER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.64|2.007
MEHMET AKİF ERSOY 		%0.45 18 %49.47 2.000 %0 0 %0 0 %0 0 %0.45 18
DÜZAĞAÇ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.03 502 %0 0
%42.70|649
SELÇUK ÇETİNKAYA 		%0 0 %0 0 %0 0 %24.28 369
ERKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.62|2.257
YÜCEL ŞAHİN 		%24.30 1.152 %9.39 445 %14.32 679 %0 0 %0 0 %4.37 207
FETHİBEY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.81 135 %42.76 847
%47.50|941
MUSTAFA ÖZDEMİR 		%0.10 2 %0 0 %0 0 %2.83 56
GAZLIGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%62.55|992
MUSTAFA GÜNGÖR 		%1.07 17 %35.06 556 %0.63 10 %0 0 %0 0 %0.69 11
GEBECELER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.78|841
İSA ATAY 		%1.62 36 %26.10 581 %0 0 %0 0 %0 0 %34.50 768
GÖMÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.91 493 %0 0
%50.05|526
RAMAZAN ERYILDIZ 		%0 0 %0 0 %1.90 20 %1.14 12
GÜNEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.81|875
EROL KARABACAK 		%2.05 30 %37.12 543 %0 0 %0 0 %0 0 %1.03 15
HAYDARLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%62.00|749
SÜLEYMAN ÇETİNKAYA 		%0 0 %37.33 451 %0 0 %0 0 %0 0 %0.66 8
IŞIKLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.35|2.606
MURAT KARAMOÇU 		%4.47 203 %36.16 1.643 %0.86 39 %0 0 %0 0 %1.17 53
KARAADİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.74 768
%53.87|946
HÜSEYİN ŞAHİN 		%1.65 29 %0 0 %0 0 %0 0 %0.74 13
KARAMIKKARACAÖREN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.31 379 %1.05 17 %23.19 377 %17.90 291 %0 0 %0 0 %34.56 562
KAYIHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.82|733
MUSTAFA DEMİRAY 		%0.92 17 %30.91 569 %0 0 %0 0 %0 0 %28.35 522
KILIÇARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.38|887
ZÜLKARNİ DAVAS 		%0 0 %40.47 660 %0 0 %0 0 %0 0 %5.15 84
KIRKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%71.28|948
HAKAN ŞAHİN 		%0 0 %27.14 361 %0 0 %0 0 %0 0 %1.58 21
KOCAÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.18|759
MURAT ZIBAK 		%0 0 %35.16 648 %0 0 %0 0 %0 0 %23.66 436
KOCATEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.59|923
ABDULLAH ÇELİK 		%0.72 15 %32.27 668 %0 0 %0 0 %0 0 %22.42 464
KÜÇÜKHÜYÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.86 404 %2.29 30
%36.59|479
OSMAN ATEŞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %30.25 396
NURİBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.32|804
HALİL KAYA 		%0 0 %18.24 373 %22.59 462 %0 0 %0 0 %19.85 406
ÖZBURUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.66 403 %20.80 235
%40.18|454
BÜNYAMİN ÖZDEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %3.36 38
PAZARAĞAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.13|931
ŞEVKİ KARA 		%0 0 %47.37 846 %0 0 %0 0 %0 0 %0.50 9
SALAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.47 788 %0 0 %28.76 825 %0 0 %0 0 %0 0 %43.78 1.256
SERBAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.80|390
ÜNAL ÇELİKKOL 		%0 0 %32.55 319 %0 0 %0 0 %0 0 %27.65 271
SEYDİLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.77|647
ADEM TOKDEMİR 		%0 0 %49.00 637 %0 0 %0 0 %0 0 %1.23 16
SÜLÜMENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.43 726 %1.54 38
%33.68|831
HÜSEYİN VAROL 		%1.54 38 %0 0 %0 0 %33.81 834
SÜLÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.82|701
AHMET POYRAZ 		%1.12 22 %31.37 614 %5.98 117 %0 0 %0 0 %25.70 503
SUSUZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 1.317 %0 0
%48.76|1.599
İBRAHİM IŞILAK 		%0.61 20 %0 0 %0 0 %10.46 343
TAŞOLUK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.23 1.067 %4.42 102
%48.48|1.119
BİLGİN ÖZEN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.87 20
TATARLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.42 876 %0 0
%55.17|1.088
MUSA KAYER 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.41 8
TINAZTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.98|988
ADEM YETİŞKİN 		%0 0 %41.51 746 %0 0 %0 0 %0 0 %3.51 63
YAYLABAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.08|826
NİYAZİ AKGEDİK 		%1.42 23 %1.36 22 %45.02 728 %0 0 %0 0 %1.11 18
YEŞİLÇİFTLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.45 585
%45.90|717
DEVRİM ÖLMEZ 		%11.72 183 %4.74 74 %0 0 %0 0 %0.19 3
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAŞMAKÇI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.57 550
%37.14|1.233
 %32.62 1.083 %12.68 421 %0 0 %0 0 %0.99 33
BAYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.66|1.031
 %37.68 1.005 %19.54 521 %3.15 84 %0 0 %0 0 %0.97 26
BOLVADİN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.29 6.564 %14.32 2.590
%38.43|6.952
 %3.47 627 %0 0 %0 0 %7.50 1.357
ÇAY İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.67 2.179 %11.94 1.054 %24.03 2.122
%30.22|2.669
 %0 0 %0 0 %9.14 807
ÇOBANLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.92|3.159
 %0 0 %0 0 %41.53 2.305 %0 0 %0 0 %1.55 86
DAZKIRI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.61|1.560
 %38.42 1.513 %10.21 402 %10.26 404 %0 0 %0 0 %1.50 59
DİNAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.01 6.175
%44.53|7.049
 %0 0 %9.80 1.552 %0 0 %0 0 %6.65 1.053
EMİRDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.79|4.226
 %22.82 2.552 %36.57 4.089 %0 0 %0 0 %0 0 %2.82 315
EVCİLER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.76 1.048
%52.16|1.169
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %1.07 24
HOCALAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.37|657
 %8.58 130 %6.14 93 %41.52 629 %0 0 %0 0 %0.40 6
İHSANİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.00|933
 %33.72 899 %27.83 742 %1.50 40 %0 0 %0 0 %1.95 52
İSCEHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.10|2.645
 %0 0 %27.95 2.303 %8.71 718 %0 0 %0 0 %31.24 2.574
KIZILÖREN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.69 356 %0 0
%46.97|411
 %0 0 %0 0 %0 0 %12.34 108
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.48 41.992
%42.01|56.043
 %14.46 19.290 %2.72 3.633 %0.18 242 %0 0 %9.15 12.213
SANDIKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.99|6.922
 %7.02 1.350 %22.88 4.400 %5.55 1.068 %0 0 %0 0 %28.56 5.492
SİNANPAŞA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.28 952 %13.59 338
%46.40|1.154
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.73 43
ŞUHUT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.43 2.912 %19.53 1.701
%44.42|3.869
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.63 229
SULTANDAĞI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.78 1.121 %23.74 788
%35.70|1.185
 %5.75 191 %0 0 %0 0 %1.02 34
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETPAŞA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.74 469 %19.01 392
%34.19|705
 %22.60 466 %0 0 %0 0 %1.45 30
AKHARIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.58|900
 %0 0 %39.77 694 %0 0 %0 0 %0 0 %8.65 151
AKÖREN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.79 888 %0 0
%45.96|932
 %0 0 %0 0 %0 0 %10.26 208
BEYYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.80 1.039 %0 0
%53.20|1.181
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIRBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.29|1.549
 %4.03 111 %39.68 1.092 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇIKRIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.88 382 %4.62 74
%40.88|654
 %0 0 %0 0 %0 0 %30.63 490
DAVULGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.08|471
 %29.39 271 %19.52 180 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEĞİRMENAYVALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.70|1.080
 %0 0 %36.93 668 %3.37 61 %0 0 %0 0 %0 0
DEREÇİNE İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.37 384 %34.63 569 %0 0
%42.00|690
 %0 0 %0 0 %0 0
DİŞLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.77 882 %0 0
%56.23|1.133
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÖĞER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.12|2.028
 %0 0 %49.88 2.018 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÜZAĞAÇ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.19 487 %0 0
%44.68|676
 %0 0 %0 0 %0 0 %23.13 350
ERKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.96|1.986
 %26.30 1.245 %12.91 611 %12.49 591 %0 0 %0 0 %6.34 300
FETHİBEY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.30 182 %41.37 810
%44.94|880
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.39 86
GAZLIGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%62.05|999
 %0 0 %36.58 589 %1.37 22 %0 0 %0 0 %0 0
GEBECELER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.29|826
 %0 0 %28.35 628 %0 0 %0 0 %0 0 %34.36 761
GÖMÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.60 486 %0 0
%52.40|535
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.79|873
 %0 0 %40.21 587 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYDARLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.78|709
 %0 0 %40.22 477 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
IŞIKLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.13|2.347
 %16.86 759 %31.01 1.396 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAADİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.73 772
%55.27|954
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.66 397 %0 0 %23.35 376 %19.19 309 %0 0 %0 0 %32.80 528
KAYIHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.71|749
 %0 0 %30.38 559 %0 0 %0 0 %0 0 %28.91 532
KILIÇARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.63|887
 %0 0 %40.87 676 %0 0 %0 0 %0 0 %5.50 91
KIRKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%68.07|874
 %0 0 %31.93 410 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.55|740
 %0 0 %32.60 595 %0 0 %0 0 %0 0 %26.85 490
KOCATEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.74|919
 %0 0 %31.74 652 %0 0 %0 0 %0 0 %23.52 483
KÜÇÜKHÜYÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.61 415 %0 0
%36.10|474
 %0 0 %0 0 %0 0 %32.29 424
NURİBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.49|826
 %0 0 %18.73 382 %21.62 441 %0 0 %0 0 %19.17 391
ÖZBURUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.64 397 %23.25 259
%37.79|421
 %0 0 %0 0 %0 0 %3.32 37
PAZARAĞAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.57|930
 %0 0 %47.43 839 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.88 828 %0 0 %27.90 800 %0 0 %0 0 %0 0 %43.22 1.239
SERBAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.37|454
 %0 0 %29.72 291 %2.25 22 %0 0 %0 0 %21.65 212
SEYDİLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.31|646
 %0 0 %48.69 613 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜLÜMENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.06 740 %3.94 97
%33.87|834
 %1.67 41 %0 0 %0 0 %30.46 750
SÜLÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.94|727
 %0 0 %32.42 638 %6.00 118 %0 0 %0 0 %24.64 485
SUSUZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.07 1.317 %0 0
%48.77|1.603
 %0 0 %0 0 %0 0 %11.17 367
TAŞOLUK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.58 1.082 %0 0
%52.42|1.192
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TATARLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.64 826 %0 0
%57.36|1.111
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TINAZTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.37|1.004
 %0 0 %43.63 777 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLABAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.60|863
 %0 0 %0 0 %46.40 747 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLÇİFTLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.84 540
%47.61|738
 %11.42 177 %6.13 95 %0 0 %0 0 %0 0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RECEP BOZKURT 3.785 %45.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İBRAHİM YILDIZ 2.696 %32.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		EKREM ÖZSOY 1.827 %21.83
Saadet Partisi
SAADET 		OĞUZHAN TURGUT 48 %0.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALİ HAYDAR GÖKSEL 12 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RECEP BOZKURT 3.752 %47.11
Demokrat Parti
DP 		NURİ OYNAĞANLI 2.223 %27.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEVLÜT CAN 1.187 %14.90
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		EKREM ÖZSOY 732 %9.19
Saadet Partisi
SAADET 		ERDOĞAN TÜRK 65 %0.82
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET DEMİRER 5 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RECEP BOZKURT 3.621 %46.44
Demokrat Parti
DP 		NURİ OYNAĞANLI 2.050 %26.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		EKREM ÖZSOY 1.291 %16.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET AKDAĞ 677 %8.68
Saadet Partisi
SAADET 		MUSA AKGÜL 116 %1.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		YAKUP UĞUR 42 %0.54
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.485 %42.10
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.788 %33.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.985 %23.98
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.23
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.673 %46.35
Demokrat Parti
DP 		1.842 %23.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.424 %17.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		928 %11.71
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		35 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		23 %0.29
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.535 %45.71
Demokrat Parti
DP 		1.980 %25.60
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.369 %17.70
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		849 %10.98
Kaynak: Anadolu Ajansı