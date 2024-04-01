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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.72 4
İL GENEL MECLİSİ
%19.44
Aydın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK ALTINTAŞ 9714 %43.51 Detay
BUHARKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EROL 3454 %41.23 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DİNÇER 15278 %44.13 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADRİ KABAK 17029 %32.89 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNCİRLİOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEKİN KAYA 15082 %47.11 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARPUZLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLMİ DÖNMEZ 3012 %38.77 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEDİM KAPLAN 7828 %48.48 Detay
KÖŞK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ GÜLER 7674 %42.89 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÖKÇE 9639 %13.63 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ERTÜRK 8266 %46.85 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESAT ERGÜLER 31107 %33.42 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KIVANÇ İŞBİLEN 3773 %45.03 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı