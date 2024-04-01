ÇİNE SEÇİM SONUÇLARI

|
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%43.51
9.714
|
%48.61|10.852
MUSTAFA GALİP ÖZEL
|
%0
0
|
%4.04
902
|
%0
0
|
%0
0
|
%3.84
857
|
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%41.23|3.454
MEHMET EROL
|
%29.71
2.489
|
%0
0
|
%1.25
105
|
%0
0
|
%0
0
|
%27.80
2.329
|
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%44.13
15.278
|
%53.13|18.393
MEHMET KIVRAK
|
%0
0
|
%1.00
346
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.73
600
|
DİDİM
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%32.89
17.029
|
%51.08|26.446
HATİCE GENÇAY
|
%0
0
|
%1.78
919
|
%8.86
4.588
|
%0.06
29
|
%5.33
2.759
|
EFELER
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%42.12|71.630
ANIL YETİŞKİN
|
%34.06
57.922
|
%13.90
23.644
|
%3.38
5.750
|
%0.11
187
|
%6.44
10.948
|
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%54.00|14.921
BURAK ZENCİRCİ
|
%35.95
9.934
|
%1.94
535
|
%5.96
1.648
|
%0
0
|
%2.14
592
|
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%47.11|15.082
AYTEKİN KAYA
|
%46.24
14.806
|
%0