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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ÇİNE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ÇİNE Toplam Seçmen 39.938
  • Açılan Sandık 159
  • Kullanılan Oy 36.327
  • Geçerli Oy 34.617
  • Geçersiz Oy 1.710
  • Katılım Oranı %90.96
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET KIVRAK cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET
KIVRAK
%53.13 18.393 Oy
ALİ DİNÇER adalet-ve-kalkinma-partisi
ALİ
DİNÇER
%44.13 15.278 Oy
ERKAN BOZKURT iyi-parti
ERKAN
BOZKURT
%1.00 346 Oy
AHMET ZÜHTÜ SOYDAR demokrat-parti
AHMET ZÜHTÜ
SOYDAR
%0.55 192 Oy
BAHA CEM ZORLU zafer-partisi
BAHA CEM
ZORLU
%0.37 128 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.31 106 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.25 87 Oy
Saadet Partisi
%0.18 61 Oy
Vatan Partisi
%0.08 26 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 39.938
  • Kullanılan Oy 36.314
Cumhuriyet Halk Partisi
%52.02 17.920 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.92 15.129 Oy
İyi Parti
%1.74 599 Oy
Demokrat Parti
%0.84 289 Oy
Saadet Partisi
%0.36 125 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.23 80 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.21 74 Oy
Emek Partisi
%0.20 69 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.12 41 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51 9.714
%48.61|10.852
MUSTAFA GALİP ÖZEL 		%0 0 %4.04 902 %0 0 %0 0 %3.84 857
BUHARKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.23|3.454
MEHMET EROL 		%29.71 2.489 %0 0 %1.25 105 %0 0 %0 0 %27.80 2.329
ÇİNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.13 15.278
%53.13|18.393
MEHMET KIVRAK 		%0 0 %1.00 346 %0 0 %0 0 %1.73 600
DİDİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.89 17.029
%51.08|26.446
HATİCE GENÇAY 		%0 0 %1.78 919 %8.86 4.588 %0.06 29 %5.33 2.759
EFELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%42.12|71.630
ANIL YETİŞKİN 		%34.06 57.922 %13.90 23.644 %3.38 5.750 %0.11 187 %6.44 10.948
GERMENCİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%54.00|14.921
BURAK ZENCİRCİ 		%35.95 9.934 %1.94 535 %5.96 1.648 %0 0 %2.14 592
İNCİRLİOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.11|15.082
AYTEKİN KAYA 		%46.24 14.806 %0