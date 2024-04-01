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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KARPUZLU SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KARPUZLU Toplam Seçmen 8.825
  • Açılan Sandık 39
  • Kullanılan Oy 8.285
  • Geçerli Oy 7.769
  • Geçersiz Oy 516
  • Katılım Oranı %93.88
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HİLMİ DÖNMEZ adalet-ve-kalkinma-partisi
HİLMİ
DÖNMEZ
%38.77 3.012 Oy
TUĞRUL OZAN cumhuriyet-halk-partisi
TUĞRUL
OZAN
%30.47 2.367 Oy
HÜSEYİN SİVRİ demokrat-parti
HÜSEYİN
SİVRİ
%25.68 1.995 Oy
VEYSEL KALFA iyi-parti
VEYSEL
KALFA
%4.23 329 Oy
HASAN AKAR yeniden-refah-partisi
HASAN
AKAR
%0.26 20 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.23 18 Oy
Zafer Partisi
%0.17 13 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.13 10 Oy
Vatan Partisi
%0.06 5 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 8.825
  • Kullanılan Oy 8.282
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.28 3.030 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%31.06 2.396 Oy
Demokrat Parti
%23.24 1.793 Oy
İyi Parti
%5.52 426 Oy
Saadet Partisi
%0.25 19 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.21 16 Oy
Hür Dava Partisi
%0.21 16 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.14 11 Oy
Sol Parti
%0.06 5 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51 9.714
%48.61|10.852
MUSTAFA GALİP ÖZEL 		%0 0 %4.04 902 %0 0 %0 0 %3.84 857
BUHARKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.23|3.454
MEHMET EROL 		%29.71 2.489 %0 0 %1.25 105 %0 0 %0 0 %27.80 2.329
ÇİNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.13 15.278
%53.13|18.393
MEHMET KIVRAK 		%0 0 %1.00 346 %0 0 %0 0 %1.73 600
DİDİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.89 17.029
%51.08|26.446
HATİCE GENÇAY 		%0 0 %1.78 919 %8.86 4.588 %0.06 29 %5.33 2.759
EFELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%42.12|71.630
ANIL YETİŞKİN 		%34.06 57.922 %13.90 23.644 %3.38 5.750 %0.11 187 %6.44 10.948
GERMENCİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%54.00|14.921
BURAK ZENCİRCİ 		%35.95 9.934 %1.94 535 %5.96 1.648 %0 0 %2.14 592
İNCİRLİOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.11|15.082
AYTEKİN KAYA 		%46.24 14.806 %0 0 %1.68 538 %0 0 %0.30 95 %4.67 1.496
KARACASU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.18|6.419
MUSTAFA BÜYÜKYAPICI 		%36.35 4.388 %6.16 744 %0 0 %1.19 144 %3.11 376
KARPUZLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.77|3.012
HİLMİ DÖNMEZ 		%30.47 2.367 %0 0 %4.23 329 %0 0 %0 0 %26.53 2.061
KOÇARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.48 7.828
%48.85|7.888
ÖZGÜR ARICI 		%0 0 %1.25 202 %0 0 %0 0 %1.42 230
KÖŞK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.89|7.674
NURİ GÜLER 		%25.47 4.558 %0 0 %4.65 832 %0 0 %22.55 4.035 %4.44 794
KUŞADASI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.63 9.639
%42.41|29.994
ÖMER GÜNEL 		%0 0 %37.06 26.209 %2.62 1.852 %0 0 %4.27 3.022
KUYUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.85 8.266
%51.15|9.025
UĞUR DOĞANCA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %2.00 353
NAZİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.42 31.107
%48.72|45.352
ERTUĞRUL TETİK 		%0 0 %5.12 4.769 %3.03 2.822 %0 0 %9.71 9.035
SÖKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.21|39.258
MUSTAFA İBERYA ARIKAN 		%35.79 25.446 %3.31 2.356 %0 0 %0 0 %5.68 4.041
SULTANHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.61|5.203
OSMAN YILDIRIMKAYA 		%39.41 5.049 %11.42 1.463 %5.30 679 %1.04 133 %2.23 286
YENİPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.03 3.773
%51.98|4.355
MALİK ERCAN 		%0 0 %1.68 141 %0 0 %0 0 %1.31 110
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.29 9.391
%47.53|10.555
 %0 0 %5.14 1.141 %0 0 %0 0 %5.04 1.120
BUHARKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16|3.354
 %34.71 2.899 %0 0 %2.57 215 %0 0 %0 0 %22.55 1.883
ÇİNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.92 15.129
%52.02|17.920
 %0 0 %1.74 599 %0 0 %0 0 %2.32 799
DİDİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.22 15.130
%49.18|25.468
 %0 0 %2.69 1.393 %10.73 5.559 %0 0 %8.18 4.234
EFELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.23|76.606
 %31.18 52.817 %10.62 17.991 %4.07 6.887 %0 0 %8.90 15.081
GERMENCİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.27|12.423
 %35.12 9.636 %2.88 789 %13.57 3.723 %0 0 %3.16 868
İNCİRLİOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.76 14.273
%45.32|14.452
 %0 0 %2.88 918 %0 0 %0 0 %7.04 2.246
KARACASU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.41|6.386
 %35.22 4.211 %7.06 844 %0 0 %0.79 95 %3.51 420
KARPUZLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.28|3.030
 %31.06 2.396 %0 0 %5.52 426 %0 0 %0 0 %24.14 1.862
KOÇARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.79 7.664
%48.42|7.765
 %0 0 %2.73 438 %0 0 %0 0 %1.05 169
KÖŞK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.14|8.449
 %33.47 5.874 %0 0 %10.96 1.924 %0 0 %0 0 %7.43 1.304
KUŞADASI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.95 11.964
%42.75|30.174
 %0 0 %27.48 19.392 %3.67 2.591 %0.94 666 %8.21 5.791
KUYUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.99 8.066
%52.11|9.139
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %1.89 332
NAZİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.67 30.223
%47.37|43.825
 %0 0 %6.17 5.705 %3.67 3.396 %0 0 %10.12 9.359
SÖKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.99|38.084
 %33.25 23.451 %4.93 3.477 %0 0 %0 0 %7.83 5.526
SULTANHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.68|5.177
 %37.75 4.804 %12.84 1.634 %6.27 798 %0 0 %2.47 314
YENİPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.83 3.751
%50.78|4.249
 %0 0 %3.06 256 %0 0 %0 0 %1.33 111
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HİLMİ DÖNMEZ 4.364 %53.30
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		TUĞRUL OZAN 3.719 %45.43
Vatan Partisi
VATAN 		TEVFİK USLU 51 %0.62
Saadet Partisi
SAADET 		KADİR ALİ YELKEN 40 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÖNDER BAŞYİĞİT 13 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		TUĞRUL OZAN 3.557 %42.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HİLMİ DÖNMEZ 3.334 %40.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YILMAZ BAKKAL 1.287 %15.51
Saadet Partisi
SAADET 		FEVZİ DEVECİ 52 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AYŞE AVCI 37 %0.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		SALİH TAŞPINAR 30 %0.36
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		HİLMİ DÖNMEZ 606 %41.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HAYRETTİN ANMAK 463 %31.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUHARREM YALÇIN 350 %23.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET ÇELİKKAN 34 %2.33
Saadet Partisi
SAADET 		FEVZİ DEVECİ 6 %0.41
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.410 %54.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.506 %43.18
Demokrat Parti
DP 		62 %0.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		45 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		38 %0.47
Vatan Partisi
VATAN 		36 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		22 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.327 %40.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.156 %38.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.564 %18.91
Demokrat Parti
DP 		92 %1.11
Saadet Partisi
SAADET 		42 %0.51
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		25 %0.30
Büyük Birlik Partisi
BBP 		22 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		17 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		13 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		13 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		519 %35.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		463 %32.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		349 %24.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		112 %7.76
Kaynak: Anadolu Ajansı