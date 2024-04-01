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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.54 4
İL GENEL MECLİSİ
%37.66
Balıkesir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT ERAY 36728 %32.75 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÜR 15857 %35.24 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CÜNEYT ÇALIŞKAN 4746 %47.85 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN 38873 %40.19 Detay
BİGADİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÖKSEL 15573 %48.43 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AYSEL 15922 %40.16 Detay
DURSUNBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN BAHÇAVAN 12893 %58.86 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED VURMAZ 38470 %38.54 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN GÜN 6576 %31.81 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDEMİR GÜMÜŞ 19110 %38.02 Detay
HAVRAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN ERSOY 9609 %52.30 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF CENGİZ 10560 %45.54 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİNÇER ORKAN 43014 %36.72 Detay
KEPSUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL CANKUL 7144 %50.38 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KOMAN 5758 %44.82 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN AKSOY 3051 %39.58 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMMET ŞAMİL ZENGİN 5142 %43.68 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM YAVAŞ 9722 %40.16 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı