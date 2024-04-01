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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

EDREMİT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • EDREMİT Toplam Seçmen 137.042
  • Açılan Sandık 425
  • Kullanılan Oy 103.556
  • Geçerli Oy 99.826
  • Geçersiz Oy 3.730
  • Katılım Oranı %75.57
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET ERTAŞ cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET
ERTAŞ
%51.11 51.018 Oy
MUHAMMED VURMAZ adalet-ve-kalkinma-partisi
MUHAMMED
VURMAZ
%38.54 38.470 Oy
AHMET HAKAN EROĞLU iyi-parti
AHMET HAKAN
EROĞLU
%2.86 2.853 Oy
HARİKA ŞİŞMANLAR halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
HARİKA
ŞİŞMANLAR
%2.52 2.515 Oy
GÖKHAN KARATAŞ zafer-partisi
GÖKHAN
KARATAŞ
%1.36 1.361 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.86 859 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.73 733 Oy
Saadet Partisi
%0.50 502 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.45 445 Oy
Emek Partisi
%0.36 362 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 137.042
  • Kullanılan Oy 103.568
Cumhuriyet Halk Partisi
%51.02 50.879 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.95 35.851 Oy
İyi Parti
%3.55 3.537 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%2.75 2.743 Oy
Zafer Partisi
%1.83 1.820 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.15 1.144 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%1.04 1.037 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.60 596 Oy
Saadet Partisi
%0.50 494 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTIEYLÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.75 36.728
%37.81|42.408
HAKAN ŞEHİRLİ 		%0 0 %2.49 2.793 %0 0 %19.10 21.421 %7.85 8.808
AYVALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.24 15.857
%58.44|26.298
MESUT ERGİN 		%0 0 %1.64 738 %1.84 830 %0.30 135 %2.54 1.142
BALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.85 4.746
%48.74|4.835
ORHAN GAGA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.74 73 %2.67 265
BANDIRMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.19 38.873
%50.95|49.280
DURSUN MİRZA 		%0 0 %3.31 3.200 %0 0 %0.53 515 %5.02 4.860
BİGADİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.43|15.573
MUSTAFA GÖKSEL 		%44.56 14.327 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.01 2.253
BURHANİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 15.922
%48.31|19.156
ALİ KEMAL DEVECİLER 		%0 0 %5.11 2.027 %1.66 660 %0 0 %4.76 1.886
DURSUNBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.86|12.893
RAMAZAN BAHÇAVAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %41.14 9.010
EDREMİT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.54 38.470
%51.11|51.018
MEHMET ERTAŞ 		%0 0 %2.86 2.853 %2.52 2.515 %0.02 20 %4.96 4.950
ERDEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.81 6.576
%62.30|12.879
BURHAN KARIŞIK 		%0 0 %3.06 633 %0 0 %0.43 88 %2.40 496
GÖMEÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.83|4.613
MELİH BAĞCI 		%30.47 3.360 %18.26 2.014 %3.68 406 %0 0 %5.76 635
GÖNEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.02 19.110
%50.67|25.466
İBRAHİM PALAZ 		%0 0 %6.07 3.050 %0 0 %0 0 %5.24 2.636
HAVRAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.30|9.609
EMİN ERSOY 		%33.30 6.117 %0 0 %12.30 2.259 %0 0 %0 0 %2.11 387
İVRİNDİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.54 10.560 %0 0 %0 0
%49.32|11.438
ÖNDER LAPANTA 		%0 0 %0 0 %5.14 1.192
KARESİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.72 43.014
%47.36|55.471
MESUT AKBIYIK 		%0 0 %2.54 2.973 %0 0 %5.58 6.538 %7.80 9.135
KEPSUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.38|7.144
İSMAİL CANKUL 		%16.14 2.289 %0 0 %0 0 %0 0 %0.21 30 %33.27 4.718
MANYAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.82 5.758
%47.49|6.101
AHMET DURU 		%0 0 %3.57 458 %0 0 %0 0 %4.13 530
MARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.58 3.051
%59.04|4.551
AYDIN DİNÇER 		%0 0 %0.31 24 %0 0 %0 0 %1.06 82
SAVAŞTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.68 5.142
%49.76|5.858
ALİ KOYUNCU 		%0 0 %4.83 569 %0 0 %0 0 %1.72 203
SINDIRGI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 9.722
%52.57|12.725
SERKAN SAK 		%0 0 %1.57 379 %0 0 %0 0 %5.71 1.382
SUSURLUK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.25|10.816
HAKAN YILDIRIM SEMİZEL 		%33.42 8.356 %17.87 4.468 %0 0 %0 0 %5.46 1.366
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTIEYLÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.34 42.682
%46.39|51.639
 %0 0 %3.26 3.628 %0 0 %1.24 1.379 %10.77 11.989
AYVALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.06 14.428
%56.99|25.649
 %0 0 %2.98 1.341 %2.61 1.177 %0 0 %5.37 2.415
BALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.44 4.685
%48.33|4.773
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.22 417
BANDIRMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.71 36.505
%49.41|47.830
 %0 0 %4.25 4.112 %1.22 1.183 %0 0 %7.42 7.179
BİGADİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.65|15.255
 %43.24 13.844 %0 0 %0