EDREMİT SEÇİM SONUÇLARI

|
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%32.75
36.728
|
%37.81|42.408
HAKAN ŞEHİRLİ
|
%0
0
|
%2.49
2.793
|
%0
0
|
%19.10
21.421
|
%7.85
8.808
|
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%35.24
15.857
|
%58.44|26.298
MESUT ERGİN
|
%0
0
|
%1.64
738
|
%1.84
830
|
%0.30
135
|
%2.54
1.142
|
BALYA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%47.85
4.746
|
%48.74|4.835
ORHAN GAGA
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.74
73
|
%2.67
265
|
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%40.19
38.873
|
%50.95|49.280
DURSUN MİRZA
|
%0
0
|
%3.31
3.200
|
%0
0
|
%0.53
515
|
%5.02
4.860
|
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%48.43|15.573
MUSTAFA GÖKSEL
|
%44.56
14.327
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%7.01
2.253
|
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%40.16
15.922
|
%48.31|19.156
ALİ KEMAL DEVECİLER
|
%0
0
|
%5.11
2.027
|
%1.66
660
|
%0
0
|
%4.76
1.886
|
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%58.86|12.893
RAMAZAN BAHÇAVAN
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%41.14
9.010
|
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%38.54
38.470
|
%51.11|51.018
MEHMET ERTAŞ
|
%0
0
|
%2.86
2.853
|
%2.52
2.515
|
%0.02
20
|
%4.96
4.950
|
ERDEK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%31.81
6.576
|
%62.30|12.879
BURHAN KARIŞIK
|
%0
0
|
%3.06
633
|
%0
0
|
%0.43
88
|
%2.40
496
|
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%41.83|4.613
MELİH BAĞCI
|
%30.47
3.360
|
%18.26
2.014
|
%3.68
406
|
%0
0
|
%5.76
635
|
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%38.02
19.110
|
%50.67|25.466
İBRAHİM PALAZ
|
%0
0
|
%6.07
3.050
|
%0
0
|
%0
0
|
%5.24
2.636
|
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%52.30|9.609
EMİN ERSOY
|
%33.30
6.117
|
%0
0
|
%12.30
2.259
|
%0
0
|
%0
0
|
%2.11
387
|
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%45.54
10.560
|
%0
0
|
%0
0
|
%49.32|11.438
ÖNDER LAPANTA
|
%0
0
|
%0
0
|
%5.14
1.192
|
KARESİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%36.72
43.014
|
%47.36|55.471
MESUT AKBIYIK
|
%0
0
|
%2.54
2.973
|
%0
0
|
%5.58
6.538
|
%7.80
9.135
|
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%50.38|7.144
İSMAİL CANKUL
|
%16.14
2.289
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.21
30
|
%33.27
4.718
|
MANYAS
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%44.82
5.758
|
%47.49|6.101
AHMET DURU
|
%0
0
|
%3.57
458
|
%0
0
|
%0
0
|
%4.13
530
|
MARMARA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%39.58
3.051
|
%59.04|4.551
AYDIN DİNÇER
|
%0
0
|
%0.31
24
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.06
82
|
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%43.68
5.142
|
%49.76|5.858
ALİ KOYUNCU
|
%0
0
|
%4.83
569
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.72
203
|
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%40.16
9.722
|
%52.57|12.725
SERKAN SAK
|
%0
0
|
%1.57
379
|
%0
0
|
%0
0
|
%5.71
1.382
|
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%43.25|10.816
HAKAN YILDIRIM SEMİZEL
|
%33.42
8.356
|
%17.87
4.468
|
%0
0
|
%0
0
|
%5.46
1.366