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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

BİGADİÇ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • BİGADİÇ Toplam Seçmen 37.403
  • Açılan Sandık 150
  • Kullanılan Oy 33.630
  • Geçerli Oy 32.153
  • Geçersiz Oy 1.477
  • Katılım Oranı %89.91
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUSTAFA GÖKSEL adalet-ve-kalkinma-partisi
MUSTAFA
GÖKSEL
%48.43 15.573 Oy
ZAFER GÖKSEL cumhuriyet-halk-partisi
ZAFER
GÖKSEL
%44.56 14.327 Oy
HASAN AYYILDIZ yeniden-refah-partisi
HASAN
AYYILDIZ
%4.29 1.379 Oy
MUSTAFA GÜNGÖR saadet-partisi
MUSTAFA
GÜNGÖR
%0.91 294 Oy
BATUHAN ERTÜRK zafer-partisi
BATUHAN
ERTÜRK
%0.88 283 Oy
PARTİLER
Büyük Birlik Partisi
%0.54 173 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.15 48 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.13 41 Oy
Hür Dava Partisi
%0.11 35 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 37.403
  • Kullanılan Oy 33.650
Adalet ve Kalkınma Partisi
%47.65 15.255 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%43.24 13.844 Oy
Yeniden Refah Partisi
%5.01 1.604 Oy
Saadet Partisi
%1.74 557 Oy
Zafer Partisi
%0.96 308 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.68 218 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.15 48 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.15 48 Oy
Emek Partisi
%0.11 34 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTIEYLÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.75 36.728
%37.81|42.408
HAKAN ŞEHİRLİ 		%0 0 %2.49 2.793 %0 0 %19.10 21.421 %7.85 8.808
AYVALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.24 15.857
%58.44|26.298
MESUT ERGİN 		%0 0 %1.64 738 %1.84 830 %0.30 135 %2.54 1.142
BALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.85 4.746
%48.74|4.835
ORHAN GAGA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.74 73 %2.67 265
BANDIRMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.19 38.873
%50.95|49.280
DURSUN MİRZA 		%0 0 %3.31 3.200 %0 0 %0.53 515 %5.02 4.860
BİGADİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.43|15.573
MUSTAFA GÖKSEL 		%44.56 14.327 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.01 2.253
BURHANİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 15.922
%48.31|19.156
ALİ KEMAL DEVECİLER 		%0 0 %5.11 2.027 %1.66 660 %0 0 %4.76 1.886
DURSUNBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.86|12.893
RAMAZAN BAHÇAVAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %41.14 9.010
EDREMİT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.54 38.470
%51.11|51.018
MEHMET ERTAŞ 		%0 0 %2.86 2.853 %2.52 2.515 %0.02 20 %4.96 4.950
ERDEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.81 6.576
%62.30|12.879
BURHAN KARIŞIK 		%0 0 %3.06 633 %0 0 %0.43 88 %2.40 496
GÖMEÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.83|4.613
MELİH BAĞCI 		%30.47 3.360 %18.26 2.014 %3.68 406 %0 0 %5.76 635
GÖNEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.02 19.110
%50.67|25.466
İBRAHİM PALAZ 		%0 0 %6.07 3.050 %0 0 %0 0 %5.24 2.636
HAVRAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.30|9.609
EMİN ERSOY 		%33.30 6.117 %0 0 %12.30 2.259 %0 0 %0 0 %2.11 387
İVRİNDİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.54 10.560 %0 0 %0 0
%49.32|11.438
ÖNDER LAPANTA 		%0 0 %0 0 %5.14 1.192
KARESİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.72 43.014
%47.36|55.471
MESUT AKBIYIK 		%0 0 %2.54 2.973 %0 0 %5.58 6.538 %7.80 9.135
KEPSUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.38|7.144
İSMAİL CANKUL 		%16.14 2.289 %0 0 %0 0 %0 0 %0.21 30 %33.27 4.718
MANYAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.82 5.758
%47.49|6.101
AHMET DURU 		%0 0 %3.57 458 %0 0 %0 0 %4.13 530
MARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.58 3.051
%59.04|4.551
AYDIN DİNÇER 		%0 0 %0.31 24 %0 0 %0 0 %1.06 82
SAVAŞTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.68 5.142
%49.76|5.858
ALİ KOYUNCU 		%0 0 %4.83 569 %0 0 %0 0 %1.72 203
SINDIRGI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 9.722
%52.57|12.725
SERKAN SAK 		%0 0 %1.57 379 %0 0 %0 0 %5.71 1.382
SUSURLUK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.25|10.816
HAKAN YILDIRIM SEMİZEL 		%33.42 8.356 %17.87 4.468 %0 0 %0 0 %5.46 1.366
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTIEYLÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.34 42.682
%46.39|51.639
 %0 0 %3.26 3.628 %0 0 %1.24 1.379 %10.77 11.989
AYVALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.06 14.428
%56.99|25.649
 %0 0 %2.98 1.341 %2.61 1.177 %0 0 %5.37 2.415
BALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.44 4.685
%48.33|4.773
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.22 417
BANDIRMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.71 36.505
%49.41|47.830
 %0 0 %4.25 4.112 %1.22 1.183 %0 0 %7.42 7.179
BİGADİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.65|15.255
 %43.24 13.844 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %9.11 2.918
BURHANİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.05 14.673
%49.47|19.592
 %0 0 %5.53 2.190 %1.96 777 %0 0 %6.00 2.375
DURSUNBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.50|12.729
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %41.50 9.031
EDREMİT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.95 35.851
%51.02|50.879
 %0 0 %3.55 3.537 %2.75 2.743 %0 0 %6.73 6.711
ERDEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.67 6.530
%59.66|12.300
 %0 0 %4.45 918 %0 0 %0.31 64 %3.90 804
GÖMEÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.39|4.760
 %28.90 3.171 %17.44 1.913 %4.16 456 %0 0 %6.12 671
GÖNEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.61 19.350
%47.77|23.943
 %0 0 %6.58 3.297 %0 0 %0 0 %7.04 3.528
HAVRAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.12|9.545
 %33.84 6.198 %0 0 %11.27 2.064 %0 0 %0 0 %2.76 506
İVRİNDİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.28|10.877
 %0 0 %0 0 %45.60 10.491 %0 0 %0 0 %7.12 1.638
KARESİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.91 44.214
%47.78|55.717
 %0 0 %3.35 3.907 %0 0 %0.94 1.093 %10.02 11.690
KEPSUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.93|7.352
 %18.81 2.663 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %29.26 4.143
MANYAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.25 5.517
%46.28|5.903
 %0 0 %3.87 493 %0 0 %0 0 %6.60 842
MARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.34 3.018
%54.08|4.149
 %0 0 %0.56 43 %0 0 %4.76 365 %1.26 97
SAVAŞTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.05 5.032
%47.60|5.563
 %0 0 %7.43 868 %0 0 %0 0 %1.93 225
SINDIRGI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.10 9.626
%51.34|12.324
 %0 0 %2.19 526 %0 0 %0 0 %6.37 1.528
SUSURLUK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%44.56|11.074
 %33.27 8.269 %15.38 3.823 %0 0 %0 0 %6.79 1.687
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSMAİL AVCU 16.894 %50.75
İyi Parti
İYİ PARTİ 		DAVUT UZUNER 15.925 %47.84
Saadet Partisi
SAADET 		HASAN KARADUMAN 353 %1.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TAHİR ŞEVİK 117 %0.35
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSMAİL AVCU 13.400 %39.70
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KASIM OĞUZ 8.384 %24.84
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA GÖKSEL 7.998 %23.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İSMAİL PEKEL 3.787 %11.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FUAT BARUTÇU 81 %0.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		TİMUR MERAL 70 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		HİDAYET KELEMENÇE 37 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA GÖKSEL 3.018 %29.85
Anavatan Partisi
ANAP 		DAVUT UZUNER 2.563 %25.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SÜLEYMAN SARAN 2.470 %24.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ZEKERİYA ÖZDEMİR 1.790 %17.71
Saadet Partisi
SAADET 		ÖMER FARUK ÖZCAN 210 %2.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		HASAN GÖKÇEN 40 %0.40
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		CEMİL CESUR 19 %0.19
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.151 %51.63
İyi Parti
İYİ PARTİ 		15.124 %45.53
Saadet Partisi
SAADET 		438 %1.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		355 %1.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		93 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		60 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.442 %39.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.188 %24.32
Saadet Partisi
SAADET 		6.600 %19.60
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.100 %15.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		97 %0.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		90 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		68 %0.20
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		67 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		22 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.938 %29.22
Anavatan Partisi
ANAP 		2.570 %25.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.281 %22.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.894 %18.83
Saadet Partisi
SAADET 		301 %2.99
Demokratik Sol Parti
DSP 		72 %0.72
Kaynak: Anadolu Ajansı