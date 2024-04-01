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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%34.54 4
İL GENEL MECLİSİ
%27.34
Bilecik Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ ERSOY 9539 %21.73 Detay
GÖLPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRİ SUER 1647 %45.43 Detay
İNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAL ARSLAN 315 %42.92 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YAMAN 12328 %34.54 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜNÜR ŞAHİN 2885 %29.09 Detay
PAZARYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİYE TEKİN 1099 %28.91 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRAY KARAMANKAYA 48 %6.32 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK ERBERBER 629 %45.48 Detay
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM TUNA 586 %36.02 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL GERGİN 959 %45.43 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı