PAZARYERİ SEÇİM SONUÇLARI

|
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%21.73
9.539
|
%35.47|15.573
MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU
|
%7.51
3.296
|
%27.77
12.191
|
%0
0
|
%0.48
212
|
%7.04
3.090
|
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%45.43|1.647
HAYRİ SUER
|
%45.08
1.634
|
%4.99
181
|
%2.29
83
|
%0
0
|
%0.83
30
|
%1.38
50
|
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%42.92|315
NİHAL ARSLAN
|
%36.10
265
|
%2.59
19
|
%0
0
|
%0
0
|
%16.89
124
|
%1.50
11
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%34.54
12.328
|
%48.88|17.447
MELEK MIZRAK SUBAŞI
|
%0
0
|
%2.86
1.020
|
%0.80
284
|
%0.50
178
|
%12.42
4.434
|
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%29.09
2.885
|
%23.14
2.295
|
%2.77
275
|
%41.53|4.118
BEKİR TORUN
|
%0.18
18
|
%0.15
15
|
%3.13
310
|
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%28.91|1.099
ZEKİYE TEKİN
|
%27.22
1.035
|
%25.49
969
|
%1.29
49
|
%0
0
|
%0
0
|
%17.10
650
|
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%13.27
1.115
|
%28.70|2.412
FERHAT DURGUT
|
%19.23
1.616
|
%0
0
|
%21.49
1.806
|
%17.31
1.455
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%6.32
48
|
%31.09
236
|
%61.00|463
İLHAN ÖZDEN
|
%1.05
8
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.53
4