GÖLPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.73 9.539
|
%35.47|15.573MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU
|%7.51 3.296
|%27.77 12.191
|%0 0
|%0.48 212
|%7.04 3.090
|
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.43|1.647HAYRİ SUER
|%45.08 1.634
|%4.99 181
|%2.29 83
|%0 0
|%0.83 30
|%1.38 50
|
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.92|315NİHAL ARSLAN
|%36.10 265
|%2.59 19
|%0 0
|%0 0
|%16.89 124
|%1.50 11
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.54 12.328
|
%48.88|17.447MELEK MIZRAK SUBAŞI
|%0 0
|%2.86 1.020
|%0.80 284
|%0.50 178
|%12.42 4.434
|
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.09 2.885
|%23.14 2.295
|%2.77 275
|
%41.53|4.118BEKİR TORUN
|%0.18 18
|%0.15 15
|%3.13 310
|
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.91|1.099ZEKİYE TEKİN
|%27.22 1.035
|%25.49 969
|%1.29 49
|%0 0
|%0 0
|%17.10 650
|
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%13.27 1.115
|
%28.70|2.412FERHAT DURGUT
|%19.23 1.616
|%0 0
|%21.49 1.806
|%17.31 1.455
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%6.32 48
|%31.09 236
|
%61.00|463İLHAN ÖZDEN
|%1.05 8
|%0 0
|%0 0
|%0.53 4
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.48 629
|
%46.42|642AYKUT DİLSİZ
|%1.08 15
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.01 97
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.02|586SELİM TUNA
|%7.31 119
|%4.06 66
|%22.62 368
|%0 0
|%0 0
|%29.99 488
|
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.43 959
|%0 0
|
%53.43|1.128HÜSEYİN OCAK
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.14 24
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.34 9.798
|
%35.08|15.388
|%10.40 4.561
|%23.16 10.157
|%0 0
|%0.27 119
|%8.75 3.838
|
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.89|1.606
|%43.52 1.557
|%7.60 272
|%2.71 97
|%0 0
|%0 0
|%1.29 46
|
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.06|327
|%45.92 326
|%4.93 35
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.10 22
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.19 11.807
|
%43.99|15.648
|%0 0
|%4.12 1.466
|%0.84 299
|%0 0
|%17.86 6.352
|
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.84 2.652
|%24.83 2.454
|%7.52 743
|
%35.01|3.460
|%0 0
|%0 0
|%5.80 573
|
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%25.86|972
|%25.83 971
|%24.26 912
|%5.11 192
|%0 0
|%0 0
|%18.94 712
|
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%17.96 1.485
|
%31.48|2.603
|%18.03 1.491
|%0 0
|%11.52 953
|%21.02 1.738
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%13.90 102
|%40.33 296
|
%42.23|310
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.54 26
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.76 594
|
%44.85|623
|%2.23 31
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%10.15 141
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.62|547
|%8.17 133
|%4.00 65
|%20.71 337
|%0 0
|%0 0
|%33.50 545
|
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.75 958
|%0 0
|
%51.38|1.076
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.87 60
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HAYRİ SUER
|2.261
|%55.73
|
|VEDAT KAZICI
|1.667
|%41.09
|
|MURAT ER
|114
|%2.81
|
|MEHMET KARIŞ
|12
|%0.30
|
|ALİ ASKER AY
|3
|%0.07
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|VEDAT KAZICI
|1.861
|%45.59
|
|SEMİH YAVUZ
|1.815
|%44.46
|
|AHMET SİNAN ÖZKESKİN
|363
|%8.89
|
|MEHMET KARIŞ
|32
|%0.78
|
|ALİ ASKER AY
|11
|%0.27
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|VEDAT KAZICI
|1.718
|%38.45
|
|EKREM KİRAZ
|1.413
|%31.62
|
|İSMAİL UZMAY
|1.258
|%28.16
|
|SÜLEYMAN KARAKAN
|39
|%0.87
|
|İLHAN ŞİŞMAN
|28
|%0.63
|
|LEVENT ÇELİK
|12
|%0.27