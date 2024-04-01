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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%38.20 3
İL GENEL MECLİSİ
%36.26
Gümüşhane Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.67
ÜNAL YILMAZ 2712 %51.01 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYHAN TOK 722 %34.53 Detay
KÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KANAT 1506 %56.47 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN ÇİMEN 6141 %38.20 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR YILDIZ 475 %10.73 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ZENGİN 676 %26.37 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
ABDULKERİM UÇAN 76 %25.50 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET MAĞAT 0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
SELVET SÖYLEMEZ 0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM KARTAL 0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.57
AYNUR ZORLU KAYA 216 %57.14 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MÜRSEL TÜRKEL 0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
MUSTAFA NAS 42 %29.37 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM SARI 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı