|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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KELKİT
Açılan Sandık Oranı %66.67
|ÜNAL YILMAZ
|2712
|%51.01
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KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYHAN TOK
|722
|%34.53
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KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KANAT
|1506
|%56.47
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN ÇİMEN
|6141
|%38.20
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR YILDIZ
|475
|%10.73
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ZENGİN
|676
|%26.37
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
|ABDULKERİM UÇAN
|76
|%25.50
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DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET MAĞAT
|0
|%0
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GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
|SELVET SÖYLEMEZ
|0
|%0
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ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM KARTAL
|0
|%0
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ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
|AYNUR ZORLU KAYA
|216
|%57.14
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜRSEL TÜRKEL
|0
|%0
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ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|MUSTAFA NAS
|42
|%29.37
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YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM SARI
|0
|%0
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