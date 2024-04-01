ÜNLÜPINAR SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.01|4.299ÜNAL YILMAZ
|%4.57 378
|%34.42 2.845
|%0.60 50
|%0 0
|%0 0
|%8.40 694
|
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.53 722
|%0 0
|
%64.42|1.347TURGAY KESLER
|%0 0
|%0 0
|%0.19 4
|%0.86 18
|
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.47|1.506AHMET KANAT
|%3.52 94
|%37.83 1.009
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.17 58
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.20 6.141
|%13.36 2.148
|
%41.62|6.690VEDAT SONER BAŞER
|%1.24 199
|%0.14 22
|%0 0
|%5.44 875
|
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%10.73 475
|%0.70 31
|%25.43 1.126
|%5.35 237
|%0 0
|%0 0
|%57.79 2.559
|
TORUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.37 676
|%0 0
|
%46.80|1.200EVREN EVRİM ÖZDEMİR
|%25.39 651
|%0 0
|%0 0
|%1.44 37
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.23 231
|%0 0
|
%78.60|944ÇETİN RIZA TANIŞ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.16 26
|
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%9.58 84
|%0 0
|
%49.26|432ÖKKEŞ ALKAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%41.16 361
|
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.97 573
|%0 0
|
%52.38|639CELİL ERDOĞAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.66 8
|
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.59|559MUHARREM KARTAL
|%0.56 6
|%39.51 420
|%0.38 4
|%0 0
|%0 0
|%6.96 74
|
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.61 611
|%4.20 55
|
%48.21|632YAKUP TURGUT
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.99 13
|
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.51 579
|%0 0
|
%53.41|665İSA KOÇ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.08 1
|
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.62 417
|%0 0
|
%49.85|679FİKRİ ÖZER
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%19.53 266
|
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.81 409
|%0 0
|
%51.76|575SEZAİ DOĞAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%11.43 127
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.90|3.721
|%6.00 486
|%34.54 2.800
|%0.93 75
|%0 0
|%0 0
|%12.63 1.024
|
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.85 740
|%0 0
|
%62.35|1.287
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.79 37
|
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.35|1.230
|%8.18 217
|%31.31 831
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%14.17 376
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.42 5.802
|%12.69 2.021
|
%39.93|6.362
|%3.46 552
|%0 0
|%0 0
|%7.50 1.195
|
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%12.86 560
|%1.91 83
|%25.13 1.094
|%6.61 288
|%0 0
|%0 0
|%53.49 2.329
|
TORUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.19 735
|%0 0
|
%43.05|1.084
|%24.42 615
|%0 0
|%0 0
|%3.34 84
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.58 337
|%0 0
|
%69.04|814
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.37 28
|
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%11.95 104
|%0 0
|
%49.77|433
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%38.28 333
|
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.57 563
|%0 0
|
%51.45|622
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.99 24
|
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.14|538
|%0 0
|%41.54 437
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.32 77
|
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.27|641
|%3.84 50
|%45.27 589
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.61 21
|
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.17 572
|%0 0
|
%53.67|665
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.16 2
|
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.14 416
|%0 0
|
%50.22|671
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%18.64 249
|
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.14 403
|%0 0
|
%50.88|552
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%11.98 130
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|AHMET NAS
|499
|%49.85
|
|ŞERİF ÖZER
|311
|%31.07
|
|ŞERİF ÖZER
|180
|%17.98
|
|LOKMAN BARAN
|11
|%1.10
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|AZİZ NAS
|387
|%80.62
|
|RIZA TANIŞ
|93
|%19.38