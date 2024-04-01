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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ÖBEKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ÖBEKTAŞ Toplam Seçmen 1.306
  • Açılan Sandık 5
  • Kullanılan Oy 1.109
  • Geçerli Oy 1.063
  • Geçersiz Oy 46
  • Katılım Oranı %84.92
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUHARREM KARTAL adalet-ve-kalkinma-partisi
MUHARREM
KARTAL
%52.59 559 Oy
EMSAL DEMİR milliyetci-hareket-partisi
EMSAL
DEMİR
%39.51 420 Oy
ZÜLFİKAR SOYDAŞ yeniden-refah-partisi
ZÜLFİKAR
SOYDAŞ
%6.87 73 Oy
NECİP SOYDAŞ cumhuriyet-halk-partisi
NECİP
SOYDAŞ
%0.56 6 Oy
MURAT AÇAR iyi-parti
MURAT
AÇAR
%0.38 4 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.09 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre