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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%42.41 3
İL GENEL MECLİSİ
%38.10
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KORAY KIRAÇ 17945 %43.28 Detay
ANDIRIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SİNAN GÖKŞEN 11071 %50.91 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ OKAY 39500 %36.46 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT MERCAN 21578 %34.74 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN COŞKUN AYDIN 9369 %32.77 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANİFİ TOPTAŞ 88466 %40.74 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT CEYHAN 14173 %40.28 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEYZETTİN OKUMUŞ 16980 %41.97 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı