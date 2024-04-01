|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KORAY KIRAÇ
|17945
|%43.28
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SİNAN GÖKŞEN
|11071
|%50.91
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ OKAY
|39500
|%36.46
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT MERCAN
|21578
|%34.74
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|9369
|%32.77
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANİFİ TOPTAŞ
|88466
|%40.74
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT CEYHAN
|14173
|%40.28
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEYZETTİN OKUMUŞ
|16980
|%41.97
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