DULKADİROĞLU SEÇİM SONUÇLARI

|
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%43.28|17.945
KORAY KIRAÇ
|
%5.61
2.327
|
%0
0
|
%6.40
2.652
|
%0.29
121
|
%0.49
205
|
%43.92
18.210
|
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%50.91|11.071
AHMET SİNAN GÖKŞEN
|
%15.64
3.402
|
%0
0
|
%16.48
3.583
|
%0
0
|
%0
0
|
%16.97
3.691
|
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%4.43
599
|
%33.20
4.487
|
%37.31|5.043
YEMLİHA GÖKTAŞ
|
%0.32
43
|
%0
0
|
%24.74
3.343
|
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%36.46
39.500
|
%0
0
|
%0
0
|
%4.02
4.359
|
%1.46
1.587
|
%0.10
111
|
%57.95
62.775
|
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%40.84|2.734
HARUN VİCDAN
|
%37.77
2.528
|
%0.82
55
|
%0.40
27
|
%0
0
|
%20.17
1.350
|
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%34.74
21.578
|
%37.17|23.083
ERKAN GÜRBÜZ
|
%0
0
|
%1.61
999
|
%0.36
221
|
%11.56
7.180
|
%14.56
9.043
|
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%32.77
9.369
|
%0
0
|
%0
0
|
%2.38
681
|
%0.55
156
|
%0
0
|
%64.30
18.382
|
NURHAK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%53.77|3.654
İLHAMİ BOZAN
|
%24.35
1.655
|
%0.38
26
|
%0
0
|
%0
0
|
%21.50
1.461
|
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%40.74|88.466
HANİFİ TOPTAŞ
|
%9.72
21.108
|
%0
0
|
%4.31
9.367
|
%0.32
693
|
%0.16
349
|
%44.75
97.185
|
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%40.28
14.173
|
%45.44|15.990
HAYDAR İKİZER
|
%0
0
|
%0.84
294
|
%0
0
|
%0.82
289
|
%12.62
4.441
|
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%41.97
16.980
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.39
564
|
%0.41
167
|
%0
0
|
%56.22
22.744