PAZARCIK SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.28|17.945KORAY KIRAÇ
|%5.61 2.327
|%0 0
|%6.40 2.652
|%0.29 121
|%0.49 205
|%43.92 18.210
|
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.91|11.071AHMET SİNAN GÖKŞEN
|%15.64 3.402
|%0 0
|%16.48 3.583
|%0 0
|%0 0
|%16.97 3.691
|
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%4.43 599
|%33.20 4.487
|
%37.31|5.043YEMLİHA GÖKTAŞ
|%0.32 43
|%0 0
|%24.74 3.343
|
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.46 39.500
|%0 0
|%0 0
|%4.02 4.359
|%1.46 1.587
|%0.10 111
|%57.95 62.775
|
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%40.84|2.734HARUN VİCDAN
|%37.77 2.528
|%0.82 55
|%0.40 27
|%0 0
|%20.17 1.350
|
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.74 21.578
|
%37.17|23.083ERKAN GÜRBÜZ
|%0 0
|%1.61 999
|%0.36 221
|%11.56 7.180
|%14.56 9.043
|
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.77 9.369
|%0 0
|%0 0
|%2.38 681
|%0.55 156
|%0 0
|%64.30 18.382
|
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%53.77|3.654İLHAMİ BOZAN
|%24.35 1.655
|%0.38 26
|%0 0
|%0 0
|%21.50 1.461
|
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.74|88.466HANİFİ TOPTAŞ
|%9.72 21.108
|%0 0
|%4.31 9.367
|%0.32 693
|%0.16 349
|%44.75 97.185
|
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.28 14.173
|
%45.44|15.990HAYDAR İKİZER
|%0 0
|%0.84 294
|%0 0
|%0.82 289
|%12.62 4.441
|
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.97 16.980
|%0 0
|%0 0
|%1.39 564
|%0.41 167
|%0 0
|%56.22 22.744
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.06|18.133
|%8.66 3.565
|%0 0
|%7.31 3.008
|%0 0
|%0 0
|%39.97 16.451
|
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.75|10.658
|%17.62 3.775
|%0 0
|%14.63 3.133
|%0 0
|%0 0
|%18.00 3.855
|
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%6.19 832
|%33.20 4.459
|
%34.36|4.615
|%0 0
|%0 0
|%26.25 3.525
|
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.95 40.879
|%0 0
|%0 0
|%3.85 4.142
|%1.25 1.343
|%0 0
|%56.96 61.352
|
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%37.58 2.480
|
%37.64|2.484
|%1.97 130
|%1.29 85
|%0 0
|%21.53 1.421
|
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.90 20.362
|
%35.56|21.362
|%0 0
|%2.30 1.383
|%0.40 238
|%8.04 4.829
|%19.80 11.892
|
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.21 10.265
|%0 0
|%0 0
|%3.96 1.123
|%0 0
|%0 0
|%59.83 16.960
|
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%50.88|3.424
|%24.58 1.654
|%0.74 50
|%5.25 353
|%0 0
|%18.56 1.249
|
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.86|88.265
|%10.36 22.377
|%0 0
|%4.15 8.956
|%0.25 530
|%0 0
|%44.40 95.913
|
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.10 13.928
|
%44.92|15.604
|%0 0
|%1.17 405
|%0 0
|%0 0
|%13.81 4.797
|
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.61 16.939
|%0 0
|%0 0
|%1.88 748
|%0.43 169
|%0 0
|%55.09 21.901
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|İBRAHİM YILMAZCAN
|17.901
|%45.65
|
|HAYDAR İKİZER
|10.684
|%27.24
|
|KAMİL DALKARA
|10.067
|%25.67
|
|ADEM ERGÖREN
|388
|%0.99
|
|ALİ ÇOLAK
|127
|%0.32
|
|MURAT KAZANCI
|49
|%0.12
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|YAKUP HAMDİ BOZDAĞ
|15.960
|%41.43
|
|KAMİL DALKARA
|15.739
|%40.85
|
|SELMAN ÖZDOĞAN
|4.875
|%12.65
|
|AYŞE SONZAMANCI
|1.423
|%3.69
|
|ÖMER AKIŞ
|291
|%0.76
|
|HASAN YENİGÜL
|95
|%0.25
|
|ADEM KÖK
|83
|%0.22
|
|MEHMET ALİ ÖĞÜLMÜŞ
|59
|%0.15
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|KAMİL DALKARA
|4.537
|%34.74
|
|YAKUP HAMDİ BOZDAĞ
|4.223
|%32.34
|
|İBRAHİM YILMAZCAN
|4.045
|%30.97
|
|ALİ ŞIKYÜREK
|123
|%0.94
|
|HÜSEYİN ŞAHİN BOZDAĞ
|67
|%0.51
|
|HAMZA HALİD ÇEVİRİCİ
|54
|%0.41
|
|-
|11
|%0.08