|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AVNİ GÜMÜŞALAN
|398
|%24.81
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BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜLKADİR ATEŞ
|597
|%52.60
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ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYYUP ÇAYIR
|1545
|%24.11
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KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURMUŞ DEMİR
|638
|%31.96
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT AKGÜN
|22023
|%24.05
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SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ YILMAZ
|1363
|%37.09
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET YİRŞEN
|641
|%39.76
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GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KORUK
|607
|%37.63
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GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM CİVİL
|555
|%19.84
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KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHİTTİN TUNCEL
|958
|%53.79
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SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ÇALIŞKAN
|674
|%42.55
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