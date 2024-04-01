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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%24.05 5
İL GENEL MECLİSİ
%28.75
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AVNİ GÜMÜŞALAN 398 %24.81 Detay
BAŞYAYLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜLKADİR ATEŞ 597 %52.60 Detay
ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYYUP ÇAYIR 1545 %24.11 Detay
KAZIMKARABEKİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURMUŞ DEMİR 638 %31.96 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT AKGÜN 22023 %24.05 Detay
SARIVELİLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ YILMAZ 1363 %37.09 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET YİRŞEN 641 %39.76 Detay
GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KORUK 607 %37.63 Detay
GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM CİVİL 555 %19.84 Detay
KAZANCI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHİTTİN TUNCEL 958 %53.79 Detay
SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ÇALIŞKAN 674 %42.55 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı