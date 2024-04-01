AYRANCI SEÇİM SONUÇLARI

|
AYRANCI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%24.81
398
|
%35.66
572
|
%37.34|599
YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|
%0.12
2
|
%0
0
|
%0
0
|
%2.06
33
|
BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%52.60|597
ABDÜLKADİR ATEŞ
|
%1.32
15
|
%45.11
512
|
%0.09
1
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.88
10
|
ERMENEK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%24.11
1.545
|
%55.49|3.555
MUSTAFA BOZCU
|
%17.03
1.091
|
%0.80
51
|
%0
0
|
%0.50
32
|
%2.08
133
|
KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%31.96|638
DURMUŞ DEMİR
|
%16.48
329
|
%31.01
619
|
%13.53
270
|
%0
0
|
%0
0
|
%7.01
140
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%24.05
22.023
|
%18.02
16.502
|
%49.24|45.095
SAVAŞ KALAYCI
|
%1.11
1.019
|
%0.18
164
|
%0.07
67
|
%7.32
6.704
|
SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%37.09|1.363
MEHMET ALİ YILMAZ
|
%2.37
87
|
%25.88
951
|
%0.22
8
|
%0
0
|
%29.52
1.085
|
%4.93
181