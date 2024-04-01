GÜNEYYURT SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.81 398
|%35.66 572
|
%37.34|599YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|%0.12 2
|%0 0
|%0 0
|%2.06 33
|
BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.60|597ABDÜLKADİR ATEŞ
|%1.32 15
|%45.11 512
|%0.09 1
|%0 0
|%0 0
|%0.88 10
|
ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.11 1.545
|
%55.49|3.555MUSTAFA BOZCU
|%17.03 1.091
|%0.80 51
|%0 0
|%0.50 32
|%2.08 133
|
KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.96|638DURMUŞ DEMİR
|%16.48 329
|%31.01 619
|%13.53 270
|%0 0
|%0 0
|%7.01 140
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.05 22.023
|%18.02 16.502
|
%49.24|45.095SAVAŞ KALAYCI
|%1.11 1.019
|%0.18 164
|%0.07 67
|%7.32 6.704
|
SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.09|1.363MEHMET ALİ YILMAZ
|%2.37 87
|%25.88 951
|%0.22 8
|%0 0
|%29.52 1.085
|%4.93 181
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.66 837
|
%52.35|981SONER YEŞİLDAŞ
|%1.17 22
|%0.64 12
|%0 0
|%0 0
|%1.17 22
|
GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.10|648MUSTAFA KORUK
|%39.60 640
|%1.30 21
|%0 0
|%0 0
|%18.19 294
|%0.80 13
|
GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.47 1.048
|%17.57 585
|
%39.61|1.319AHMET ARI
|%10.54 351
|%0 0
|%0 0
|%0.81 27
|
KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.80|961MUHİTTİN TUNCEL
|%45.22 823
|%0.99 18
|%0.38 7
|%0 0
|%0 0
|%0.60 11
|
SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.13 744
|%1.60 27
|
%53.14|896MUSTAFA GÜL
|%0.36 6
|%0 0
|%0 0
|%0.77 13
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.67 379
|%35.79 573
|
%36.91|591
|%0.50 8
|%0 0
|%0 0
|%3.12 50
|
BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.56|559
|%3.37 38
|%45.57 514
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.51 17
|
ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.20 1.594
|
%44.68|2.826
|%22.75 1.439
|%2.15 136
|%0 0
|%0 0
|%5.22 330
|
KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.34|703
|%19.11 380
|%29.86 594
|%9.20 183
|%0 0
|%0 0
|%6.49 129
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.33 23.987
|%20.56 18.732
|
%41.91|38.176
|%1.81 1.650
|%0 0
|%0 0
|%9.38 8.548
|
SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.84|1.227
|%14.84 538
|%25.23 915
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%26.09 946
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.77 790
|
%51.43|950
|%4.87 90
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.92 17
|
GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.34 618
|
%41.06|645
|%5.54 87
|%12.86 202
|%0 0
|%0 0
|%1.21 19
|
GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.92 1.086
|%18.95 625
|
%37.68|1.243
|%9.64 318
|%0 0
|%0 0
|%0.82 27
|
KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.25|940
|%44.91 808
|%2.56 46
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.28 5
|
SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.79 718
|%2.15 36
|
%52.74|885
|%0.42 7
|%0 0
|%0 0
|%1.91 32
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|AHMET ARI
|1.444
|%44.38
|
|ALİ ZEYBEK
|1.211
|%37.22
|
|KERİM CİVİL
|574
|%17.64
|
|ÜZEYİR ÇOLAK
|25
|%0.77
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|CELİL YAĞIZ
|1.373
|%42.87
|
|ERDAL TAHSİN GÜLER
|795
|%24.82
|
|MEHMET BAŞPINAR
|629
|%19.64
|
|SEHER GÜLEÇ GÜCAL
|293
|%9.15
|
|ALİ ALTUNTAŞ
|113
|%3.53
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|CELİL YAĞIZ
|1.005
|%31.32
|
|SAFFET UYAR
|921
|%28.70
|
|-
|812
|%25.30
|
|ŞEVKET MUTLU
|471
|%14.68