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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%38.63 8
İL GENEL MECLİSİ
%34.14
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN ARSLAN 1913 %44.05 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEVELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ŞENGÜL 14523 %36.13 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
VURAL COŞKUN 1541 %42.57 Detay
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL ÖZDOĞAN 3226 %39.04 Detay
İNCESU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA İLMEK 8291 %44.86 Detay
KOCASİNAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR 74231 %35.45 Detay
MELİKGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU 111300 %37.25 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
0 %0 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TALAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YALÇIN 27760 %33.50 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT ŞAHİN 5132 %37.41 Detay
YAHYALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESAT ÖZTÜRK 9778 %44.10 Detay
YEŞİLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT TAŞYAPAN 4323 %41.91 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı