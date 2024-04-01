|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN ARSLAN
|1913
|%44.05
|Detay
|
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ŞENGÜL
|14523
|%36.13
|Detay
|
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VURAL COŞKUN
|1541
|%42.57
|Detay
|
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL ÖZDOĞAN
|3226
|%39.04
|Detay
|
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA İLMEK
|8291
|%44.86
|Detay
|
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR
|74231
|%35.45
|Detay
|
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU
|111300
|%37.25
|Detay
|
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
|0
|%0
|Detay
|
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YALÇIN
|27760
|%33.50
|Detay
|
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT ŞAHİN
|5132
|%37.41
|Detay
|
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESAT ÖZTÜRK
|9778
|%44.10
|Detay
|
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT TAŞYAPAN
|4323
|%41.91
|Detay