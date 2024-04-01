YEŞİLHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.05 1.913
|
%46.21|2.007MUSTAFA DURSUN
|%0 0
|%6.19 269
|%0 0
|%0 0
|%3.55 154
|
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%7.86 1.319
|
%45.08|7.565SELAHATTİN METİN
|%28.89 4.847
|%0 0
|%0 0
|%18.17 3.049
|
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.13|14.523ADEM ŞENGÜL
|%5.03 2.023
|%0 0
|%12.78 5.139
|%0 0
|%0 0
|%46.05 18.511
|
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.57 1.541
|
%52.73|1.909ŞEREF GÜLESER
|%0 0
|%1.22 44
|%0 0
|%0 0
|%3.48 126
|
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.04|3.226BİLAL ÖZDOĞAN
|%4.22 349
|%0 0
|%1.98 164
|%0 0
|%8.83 730
|%45.92 3.794
|
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.86|8.291MUSTAFA İLMEK
|%3.79 700
|%0 0
|%12.16 2.247
|%0 0
|%0 0
|%39.19 7.243
|
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.45|74.231AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR
|%15.43 32.313
|%0 0
|%11.39 23.855
|%0.96 2.018
|%0.14 285
|%36.62 76.686
|
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.25|111.300HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU
|%14.53 43.419
|%0 0
|%14.53 43.413
|%0.53 1.581
|%0.12 360
|%33.04 98.744
|
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%9.17 261
|
%70.14|1.997HALİT DEMİR
|%9.24 263
|%0 0
|%0 0
|%11.45 326
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%33.30|5.082DENİZ YAĞAN
|%31.18 4.758
|%4.02 613
|%0 0
|%0 0
|%31.51 4.808
|
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%32.72 3.160
|
%36.48|3.523BEKİR AYYILDIRIM
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%30.80 2.975
|
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%45.93|3.602ÖMER FARUK EROĞLU
|%38.52 3.021
|%0 0
|%0.36 28
|%0 0
|%15.20 1.192
|
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.50|27.760MUSTAFA YALÇIN
|%17.50 14.498
|%0 0
|%25.43 21.070
|%0 0
|%0 0
|%23.58 19.536
|
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.41 5.132
|%0 0
|%0 0
|
%54.61|7.491OSMAN KOÇ
|%0 0
|%0 0
|%7.98 1.094
|
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.10|9.778ESAT ÖZTÜRK
|%2.40 533
|%0 0
|%9.53 2.113
|%0 0
|%0 0
|%43.97 9.748
|
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.90|4.324HALİT TAŞYAPAN
|%11.61 1.198
|%0 0
|%41.78 4.311
|%0 0
|%0 0
|%4.71 486
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.36 1.847
|
%43.37|1.891
|%0 0
|%9.31 406
|%0 0
|%0 0
|%4.95 216
|
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%10.42 1.740
|
%43.41|7.246
|%26.76 4.466
|%0 0
|%0 0
|%19.41 3.239
|
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.91|14.358
|%6.45 2.578
|%0 0
|%12.11 4.842
|%0 0
|%0 0
|%45.53 18.202
|
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.36 1.560
|
%47.19|1.698
|%0 0
|%2.53 91
|%0 0
|%0 0
|%6.92 249
|
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.58|3.586
|%5.37 442
|%0 0
|%2.65 218
|%0 0
|%0 0
|%48.40 3.983
|
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.35|7.817
|%7.58 1.399
|%0 0
|%12.22 2.256
|%0 0
|%0 0
|%37.85 6.988
|
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.84|72.889
|%15.85 33.160
|%0 0
|%11.34 23.722
|%0.90 1.886
|%0 0
|%37.07 77.571
|
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.96|110.483
|%15.41 46.068
|%0 0
|%12.92 38.632
|%0 0
|%0 0
|%34.71 103.771
|
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%9.98 283
|
%60.14|1.705
|%9.10 258
|%0 0
|%0 0
|%20.78 589
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%31.34|4.720
|%30.79 4.637
|%6.27 944
|%0 0
|%0 0
|%31.60 4.758
|
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%31.04 2.959
|
%34.82|3.320
|%2.72 259
|%0 0
|%0 0
|%31.42 2.996
|
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%43.20|3.358
|%38.83 3.018
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%17.97 1.397
|
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.72|27.069
|%18.99 15.706
|%0 0
|%22.19 18.352
|%0 0
|%0 0
|%26.10 21.594
|
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.28 5.517
|%0 0
|%0 0
|
%48.14|6.593
|%0 0
|%0 0
|%11.57 1.585
|
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.21|10.207
|%3.18 702
|%0 0
|%10.21 2.255
|%0 0
|%0 0
|%40.40 8.925
|
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.97|4.622
|%13.33 1.370
|%0 0
|%35.65 3.664
|%0 0
|%0 0
|%6.04 621
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HALİT TAŞYAPAN
|6.488
|%56.23
|
|METİN İNCE
|4.878
|%42.28
|
|YAVUZ MERCAN
|82
|%0.71
|
|HACI BEKİR TOPÇU
|44
|%0.38
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ABDULKADİR AKDENİZ
|4.914
|%45.58
|
|METİN İNCE
|3.486
|%32.34
|
|MEHMET HARMANCI
|2.036
|%18.89
|
|MÜKREMİN ÇUHADAR
|196
|%1.82
|
|HASAN İPEK
|54
|%0.50
|
|İSKENDER OLGUN
|42
|%0.39
|
|NURCAN ÇANTAOĞLU
|40
|%0.37
|
|İHSAN AKŞEHİRLİ
|12
|%0.11
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|İHSAN ÜNAL
|2.653
|%46.04
|
|MUSTAFA ULU
|2.097
|%36.39
|
|ALİ ÇİLEK
|919
|%15.95
|
|BÜNYAMİN TURAÇ
|45
|%0.78
|
|YUSUF ATEŞ
|34
|%0.59
|
|HACI ALİ AKGÜN
|15
|%0.26