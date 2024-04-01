60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

BÜNYAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • BÜNYAN Toplam Seçmen 20.495
  • Açılan Sandık 85
  • Kullanılan Oy 17.804
  • Geçerli Oy 16.780
  • Geçersiz Oy 1.024
  • Katılım Oranı %86.87
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

SELAHATTİN METİN milliyetci-hareket-partisi
SELAHATTİN
METİN
%45.08 7.565 Oy
ERHAN ÖZHAN iyi-parti
ERHAN
ÖZHAN
%28.89 4.847 Oy
ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU yeniden-refah-partisi
ŞİNASİ
GÜLCÜOĞLU
%13.25 2.224 Oy
İBRAHİM MARZIOĞLU cumhuriyet-halk-partisi
İBRAHİM
MARZIOĞLU
%7.86 1.319 Oy
MUHAMMED EMİR TAŞÇI saadet-partisi
MUHAMMED EMİR
TAŞÇI
%2.32 389 Oy
PARTİLER
Büyük Birlik Partisi
%1.52 255 Oy
Zafer Partisi
%0.74 125 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.33 56 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 20.495
  • Kullanılan Oy 17.793
Milliyetçi Hareket Partisi
%43.41 7.246 Oy
İyi Parti
%26.76 4.466 Oy
Yeniden Refah Partisi
%13.61 2.271 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%10.42 1.740 Oy
Saadet Partisi
%2.37 395 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.70 284 Oy
Zafer Partisi
%0.98 163 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.23 39 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.16 27 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKIŞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.05 1.913
%46.21|2.007
MUSTAFA DURSUN 		%0 0 %6.19 269 %0 0 %0 0 %3.55 154
BÜNYAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %7.86 1.319
%45.08|7.565
SELAHATTİN METİN 		%28.89 4.847 %0 0 %0 0 %18.17 3.049
DEVELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.13|14.523
ADEM ŞENGÜL 		%5.03 2.023 %0 0 %12.78 5.139 %0 0 %0 0 %46.05 18.511
FELAHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.57 1.541
%52.73|1.909
ŞEREF GÜLESER 		%0 0 %1.22 44 %0 0 %0 0 %3.48 126
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.04|3.226
BİLAL ÖZDOĞAN 		%4.22 349 %0 0 %1.98 164 %0 0 %8.83 730 %45.92 3.794
İNCESU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.86|8.291
MUSTAFA İLMEK 		%3.79 700 %0 0 %12.16 2.247 %0 0 %0 0 %39.19 7.243
KOCASİNAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.45|74.231
AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR 		%15.43 32.313 %0 0 %11.39 23.855 %0.96 2.018 %0.14 285 %36.62 76.686
MELİKGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.25|111.300
HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU 		%14.53 43.419 %0 0 %14.53 43.413 %0.53 1.581 %0.12 360 %33.04 98.744
ÖZVATAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.17 261
%70.14|1.997
HALİT DEMİR 		%9.24 263 %0 0 %0 0 %11.45 326
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%33.30|5.082
DENİZ YAĞAN 		%31.18 4.758 %4.02 613 %0 0 %0 0 %31.51 4.808
SARIOĞLAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.72 3.160
%36.48|3.523
BEKİR AYYILDIRIM 		%0 0 %0 0 %0 0 %30.80 2.975
SARIZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.93|3.602
ÖMER FARUK EROĞLU 		%38.52 3.021 %0 0 %0.36 28 %0 0 %15.20 1.192
TALAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.50|27.760
MUSTAFA YALÇIN 		%17.50 14.498 %0 0 %25.43 21.070 %0 0 %0 0 %23.58 19.536
TOMARZA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.41 5.132 %0 0 %0 0
%54.61|7.491
OSMAN KOÇ 		%0 0 %0 0 %7.98 1.094
YAHYALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.10|9.778
ESAT ÖZTÜRK 		%2.40 533 %0 0 %9.53 2.113 %0 0 %0 0 %43.97 9.748
YEŞİLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.90|4.324
HALİT TAŞYAPAN 		%11.61 1.198 %0 0 %41.78 4.311 %0 0 %0 0 %4.71 486
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKIŞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.36 1.847
%43.37|1.891
 %0 0 %9.31 406 %0 0 %0 0 %4.95 216
BÜNYAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %10.42 1.740
%43.41|7.246
 %26.76 4.466 %0 0 %0 0 %19.41 3.239
DEVELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.91|14.358
 %6.45 2.578 %0 0 %12.11 4.842 %0 0 %0 0 %45.53 18.202
FELAHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.36 1.560
%47.19|1.698
 %0 0 %2.53 91 %0 0 %0 0 %6.92 249
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.58|3.586
 %5.37 442 %0 0 %2.65 218 %0 0 %0 0 %48.40 3.983
İNCESU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.35|7.817
 %7.58 1.399 %0 0 %12.22 2.256 %0 0 %0 0 %37.85 6.988
KOCASİNAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.84|72.889
 %15.85 33.160 %0 0 %11.34 23.722 %0.90 1.886 %0 0 %37.07 77.571
MELİKGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.96|110.483
 %15.41 46.068 %0 0 %12.92 38.632 %0 0 %0 0 %34.71 103.771
ÖZVATAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.98 283
%60.14|1.705
 %9.10 258 %0 0 %0 0 %20.78 589
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%31.34|4.720
 %30.79 4.637 %6.27 944 %0 0 %0 0 %31.60 4.758
SARIOĞLAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %31.04 2.959
%34.82|3.320
 %2.72 259 %0 0 %0 0 %31.42 2.996
SARIZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.20|3.358
 %38.83 3.018 %0 0 %0 0 %0 0 %17.97 1.397
TALAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.72|27.069
 %18.99 15.706 %0 0 %22.19 18.352 %0 0 %0 0 %26.10 21.594
TOMARZA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.28 5.517 %0 0 %0 0
%48.14|6.593
 %0 0 %0 0 %11.57 1.585
YAHYALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.21|10.207
 %3.18 702 %0 0 %10.21 2.255 %0 0 %0 0 %40.40 8.925
YEŞİLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.97|4.622
 %13.33 1.370 %0 0 %35.65 3.664 %0 0 %0 0 %6.04 621
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ÖZKAN ALTUN 10.494 %58.50
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA NAVRUZ 3.667 %20.44
Saadet Partisi
SAADET 		HAKAN ÇELİK 876 %4.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		YAŞAR ÖZDEN 540 %3.01
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TUĞBA AKCAKOCA 321 %1.79
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.162 %62.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.193 %23.65
Saadet Partisi
SAADET 		1.108 %6.25
Büyük Birlik Partisi
BBP 		831 %4.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		339 %1.91
Vatan Partisi
VATAN 		63 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		34 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.217 %50.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.005 %38.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.601 %8.79
Saadet Partisi
SAADET 		192 %1.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		122 %0.67
Demokrat Parti
DP 		48 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		15 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.062 %52.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.070 %39.70
Demokrat Parti
DP 		308 %3.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		112 %1.45
Saadet Partisi
SAADET 		100 %1.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		56 %0.72
Demokratik Sol Parti
DSP 		24 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1 %0.01
Kaynak: Anadolu Ajansı