60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%48.99 7
İL GENEL MECLİSİ
%47.18
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ULUTAŞ 6656 %33.13 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN ÖZDEMİR 3070 %45.15 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK ATEŞ 1458 %26.49 Detay
BATTALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM TAŞKIN 71120 %55.87 Detay
DARENDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİCAN BOZKURT 8709 %55.02 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERİYA ÇELEBİ 9400 %42.24 Detay
DOĞANYOL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN BAY 1428 %54.23 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN ÖZBAY 2482 %60.33 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PÜTÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİKAİL SÜLÜK 4856 %54.12 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT ÖZTÜRK 4261 %42.07 Detay
YEŞİLYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN GEÇİT 69296 %49.37 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı