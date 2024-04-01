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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DOĞANŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DOĞANŞEHİR Toplam Seçmen 28.202
  • Açılan Sandık 106
  • Kullanılan Oy 23.379
  • Geçerli Oy 22.256
  • Geçersiz Oy 1.123
  • Katılım Oranı %82.90
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET BAYRAM cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET
BAYRAM
%50.95 11.339 Oy
ZEKERİYA ÇELEBİ adalet-ve-kalkinma-partisi
ZEKERİYA
ÇELEBİ
%42.24 9.400 Oy
ÖMER ÇAKMAK yeniden-refah-partisi
ÖMER
ÇAKMAK
%1.67 372 Oy
HASAN İLİŞ iyi-parti
HASAN
İLİŞ
%1.63 363 Oy
YALÇIN ARICAK buyuk-birlik-partisi
YALÇIN
ARICAK
%1.25 279 Oy
PARTİLER
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.16 258 Oy
Saadet Partisi
%0.30 66 Oy
Emek Partisi
%0.29 64 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.19 42 Oy
Hür Dava Partisi
%0.18 41 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 28.202
  • Kullanılan Oy 23.367
Cumhuriyet Halk Partisi
%46.68 10.357 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.47 9.422 Oy
Büyük Birlik Partisi
%2.87 637 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.21 491 Oy
İyi Parti
%2.10 465 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.90 421 Oy
Saadet Partisi
%0.45 100 Oy
Hür Dava Partisi
%0.27 60 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.25 56 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.13|6.656
HASAN ULUTAŞ 		%29.08 5.842 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %37.79 7.593
ARAPGİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.15 3.070
%48.80|3.318
HALUK CÖMERTOĞLU 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.21 14 %5.84 397
ARGUVAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.49 1.458
%40.94|2.254
ERSOY EREN 		%0 0 %0.16 9 %1.54 85 %27.38 1.507 %3.49 192
BATTALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.87|71.120
BAYRAM TAŞKIN 		%19.24 24.498 %0 0 %1.02 1.303 %0.87 1.110 %0.22 284 %22.77 28.985
DARENDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.02|8.709
ALİCAN BOZKURT 		%0 0 %0 0 %1.34 212 %0 0 %0.95 151 %42.68 6.756
DOĞANŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.24 9.400
%50.95|11.339
MEHMET BAYRAM 		%0 0 %1.63 363 %1.16 258 %0.09 19 %3.94 877
DOĞANYOL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.23|1.428
HAKAN BAY 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %45.77 1.205
HEKİMHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.61|6.250
MEHMET ŞERİF YILDIRIM 		%32.49 4.357 %1.42 190 %0 0 %0 0 %19.49 2.613
KALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.33|2.482
İHSAN ÖZBAY 		%8.46 348 %0 0 %0.88 36 %0 0 %0 0 %30.34 1.248
KULUNCAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.24 1.830
%37.00|2.100
ERHAN CENGİZ 		%0.49 28 %0 0 %0 0 %30.27 1.718
PÜTÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.16|4.792
MİKAİL SÜLÜK 		%0 0 %0 0 %0.93 84 %1.71 154 %0 0 %44.20 3.985
YAZIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.07 4.261
%43.28|4.384
ABDULVAHAP GÖÇER 		%0 0 %0.84 85 %2.87 291 %0.88 89 %10.06 1.019
YEŞİLYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.37|69.296
İLHAN GEÇİT 		%31.71 44.502 %0 0 %1.23 1.731 %0.69 964 %0.21 289 %16.80 23.574
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.85|7.254
 %31.52 6.378 %0 0 %1.49 302 %0 0 %0 0 %31.14 6.301
ARAPGİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.09|3.133
 %45.86 3.117 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %8.05 547
ARGUVAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.23 1.320
%47.09|2.565
 %0 0 %0.31 17 %1.98 108 %0 0 %26.38 1.437
BATTALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.07|69.951
 %20.42 25.940 %0 0 %1.04 1.316 %1.01 1.281 %0 0 %22.46 28.527
DARENDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.46|8.888
 %0 0 %0 0 %4.41 694 %0 0 %1.65 259 %37.49 5.902
DOĞANŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.47 9.422
%46.68|10.357
 %0 0 %2.10 465 %1.90 421 %0 0 %6.85 1.520
DOĞANYOL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.18|1.414
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %45.82 1.196
HEKİMHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.74|6.397
 %31.27 4.190 %1.97 264 %0 0 %1.98 265 %17.04 2.284
KALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.45|2.325
 %9.32 384 %0 0 %0.70 29 %0 0 %0 0 %33.53 1.381
KULUNCAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %34.15 1.904
%36.24|2.021
 %1.00 56 %0 0 %0 0 %28.60 1.595
PÜTÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.36|4.889
 %0 0 %0 0 %1.01 91 %1.61 145 %0 0 %43.02 3.869
YAZIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.83 4.120
%41.23|4.160
 %0 0 %0.71 72 %3.19 322 %0 0 %14.03 1.416
YEŞİLYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.27|67.643
 %32.32 45.287 %0 0 %1.35 1.891 %0.77 1.078 %0 0 %17.30 24.239
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		VAHAP KÜÇÜK 13.130 %52.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEMET BAYRAM 11.616 %46.26
Saadet Partisi
SAADET 		SİNAN ERARSLAN 307 %1.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ABUZER AVŞAR 57 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		VAHAP KÜÇÜK 13.236 %51.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İBRAHİM KARAMAN 6.694 %26.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İSMET BAYRAM 4.686 %18.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		MOLLA ALİ BARSAN 629 %2.45
Saadet Partisi
SAADET 		YASİN ZEREN 277 %1.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ABUZER AVŞAR 71 %0.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ABUZER ÖLÇEKÇİ 36 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İBRAHİM KARAMAN 2.754 %41.70
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		FARUK YILDIRIM 1.974 %29.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HANİFİ BAYRAM 1.786 %27.04
Demokratik Sol Parti
DSP 		KAZİM ALAGÖZ 38 %0.58
Saadet Partisi
SAADET 		RAMAZAN ÖZARSLAN 32 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		OSMAN AKAN 20 %0.30
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.947 %51.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.450 %45.79
Saadet Partisi
SAADET 		468 %1.87
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		99 %0.40
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		44 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.637 %49.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.834 %26.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.414 %17.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		976 %3.82
Saadet Partisi
SAADET 		420 %1.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		94 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		80 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		47 %0.18
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		26 %0.10
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.747 %42.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.973 %30.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.659 %25.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		73 %1.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		47 %0.72
Kaynak: Anadolu Ajansı