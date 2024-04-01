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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ARGUVAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ARGUVAN Toplam Seçmen 6.525
  • Açılan Sandık 51
  • Kullanılan Oy 5.748
  • Geçerli Oy 5.505
  • Geçersiz Oy 243
  • Katılım Oranı %88.09
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ERSOY EREN cumhuriyet-halk-partisi
ERSOY
EREN
%40.94 2.254 Oy
MEHMET KIZILDAŞ bagimsiz
MEHMET
KIZILDAŞ
%27.38 1.507 Oy
BURAK ATEŞ adalet-ve-kalkinma-partisi
BURAK
ATEŞ
%26.49 1.458 Oy
MURAT ORUÇ bagimsiz-turkiye-partisi
MURAT
ORUÇ
%1.96 108 Oy
SUNA GEDİK halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
SUNA
GEDİK
%1.54 85 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.51 28 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.35 19 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.25 14 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.16 9 Oy
İyi Parti
%0.16 9 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 6.525
  • Kullanılan Oy 5.746
Cumhuriyet Halk Partisi
%47.09 2.565 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%24.23 1.320 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%21.48 1.170 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.98 108 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%1.25 68 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%1.19 65 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.72 39 Oy
Vatan Partisi
%0.55 30 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.44 24 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.13|6.656
HASAN ULUTAŞ 		%29.08 5.842 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %37.79 7.593
ARAPGİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.15 3.070
%48.80|3.318
HALUK CÖMERTOĞLU 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.21 14 %5.84 397
ARGUVAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.49 1.458
%40.94|2.254
ERSOY EREN 		%0 0 %0.16 9 %1.54 85 %27.38 1.507 %3.49 192
BATTALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.87|71.120
BAYRAM TAŞKIN 		%19.24 24.498 %0 0 %1.02 1.303 %0.87 1.110 %0.22 284 %22.77 28.985
DARENDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.02|8.709
ALİCAN BOZKURT 		%0 0 %0 0 %1.34 212 %0 0 %0.95 151 %42.68 6.756
DOĞANŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.24 9.400
%50.95|11.339
MEHMET BAYRAM 		%0 0 %1.63 363 %1.16 258 %0.09 19 %3.94 877
DOĞANYOL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.23|1.428
HAKAN BAY 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %45.77 1.205
HEKİMHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.61|6.250
MEHMET ŞERİF YILDIRIM 		%32.49 4.357 %1.42 190 %0 0 %0 0 %19.49 2.613
KALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.33|2.482
İHSAN ÖZBAY 		%8.46 348 %0 0 %0.88 36 %0 0 %0 0 %30.34 1.248
KULUNCAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.24 1.830
%37.00|2.100
ERHAN CENGİZ 		%0.49 28 %0 0 %0 0 %30.27 1.718
PÜTÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.16|4.792
MİKAİL SÜLÜK 		%0 0 %0 0 %0.93 84 %1.71 154 %0 0 %44.20 3.985
YAZIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.07 4.261
%43.28|4.384
ABDULVAHAP GÖÇER 		%0 0 %0.84 85 %2.87 291 %0.88 89 %10.06 1.019
YEŞİLYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.37|69.296
İLHAN GEÇİT 		%31.71 44.502 %0 0 %1.23 1.731 %0.69 964 %0.21 289 %16.80 23.574
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.85|7.254
 %31.52 6.378 %0 0 %1.49 302 %0 0 %0 0 %31.14 6.301
ARAPGİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.09|3.133
 %45.86 3.117 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %8.05 547
ARGUVAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.23 1.320
%47.09|2.565
 %0 0 %0.31 17 %1.98 108 %0 0 %26.38 1.437
BATTALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.07|69.951
 %20.42 25.940 %0 0 %1.04 1.316 %1.01 1.281 %0 0 %22.46 28.527
DARENDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.46|8.888
 %0 0 %0 0 %4.41 694 %0 0 %1.65 259 %37.49 5.902
DOĞANŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.47 9.422
%46.68|10.357
 %0 0 %2.10 465 %1.90 421 %0 0 %6.85 1.520
DOĞANYOL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.18|1.414
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %45.82 1.196
HEKİMHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.74|6.397
 %31.27 4.190 %1.97 264 %0 0 %1.98 265 %17.04 2.284
KALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.45|2.325
 %9.32 384 %0 0 %0.70 29 %0 0 %0 0 %33.53 1.381
KULUNCAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %34.15 1.904
%36.24|2.021
 %1.00 56 %0 0 %0 0 %28.60 1.595
PÜTÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.36|4.889
 %0 0 %0 0 %1.01 91 %1.61 145 %0 0 %43.02 3.869
YAZIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.83 4.120
%41.23|4.160
 %0 0 %0.71 72 %3.19 322 %0 0 %14.03 1.416
YEŞİLYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.27|67.643
 %32.32 45.287 %0 0 %1.35 1.891 %0.77 1.078 %0 0 %17.30 24.239
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET KIZILDAŞ 2.899 %47.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		ERGÜN KILIÇ 1.853 %30.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AHMET EREN 917 %15.01
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		İLHAN YILDIZ 414 %6.78
Saadet Partisi
SAADET 		SEYFULLAH ÖNER 18 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		ALİ ÇAĞLAR ŞENTÜRK 6 %0.10
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MURAT ORUÇ 1 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET KIZILDAŞ 3.509 %57.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		VAHAP DOĞAN 2.053 %33.67
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		NAİM ERCAN 425 %6.97
Saadet Partisi
SAADET 		İRFAN AKINCI 40 %0.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ZEKİ ÖZTÜRK 36 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MURAT ORUÇ 23 %0.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		KEMAL GÖÇER 12 %0.20
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.862 %47.00
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.484 %24.37
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.159 %19.03
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		539 %8.85
Saadet Partisi
SAADET 		25 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %0.30
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.571 %58.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.914 %31.56
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		413 %6.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		52 %0.86
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		46 %0.76
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		21 %0.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		16 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		15 %0.25
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		12 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		373 %30.93
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		237 %19.65
Demokrat Parti
DP 		237 %19.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		193 %16.00
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		128 %10.61
Anavatan Partisi
ANAP 		33 %2.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3 %0.25
Saadet Partisi
SAADET 		2 %0.17
Kaynak: Anadolu Ajansı