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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%27.78 4
İL GENEL MECLİSİ
%24.91
Mardin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TATLIDEDE 27312 %33.49 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CÜNEYT AKSOY 5828 %43.60 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK NECİMOĞLU 8052 %29.20 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ERTAŞ 16408 %14.70 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAMEDDİN BELEK 6231 %36.69 Detay
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSİ ŞAHİN 15905 %30.36 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇELİK 6750 %13.78 Detay
ÖMERLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSAMETTİN ALTINDAĞ 3070 %41.97 Detay
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN UĞUR HAMİDİ 6015 %49.57 Detay
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN DEMİR 3372 %53.17 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı