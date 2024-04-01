|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TATLIDEDE
|27312
|%33.49
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CÜNEYT AKSOY
|5828
|%43.60
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK NECİMOĞLU
|8052
|%29.20
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ERTAŞ
|16408
|%14.70
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAMEDDİN BELEK
|6231
|%36.69
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSİ ŞAHİN
|15905
|%30.36
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇELİK
|6750
|%13.78
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|3070
|%41.97
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN UĞUR HAMİDİ
|6015
|%49.57
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN DEMİR
|3372
|%53.17
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