DERİK SEÇİM SONUÇLARI

|
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%33.49
27.312
|
%5.40
4.404
|
%0
0
|
%1.06
861
|
%43.00|35.072
MEHMET ALİ AMAK
|
%1.36
1.106
|
%15.70
12.803
|
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%43.60
5.828
|
%0.79
106
|
%0
0
|
%0.60
80
|
%49.06|6.559
ASYA GEZER
|
%0
0
|
%5.95
795
|
DERİK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%29.20
8.052
|
%1.84
507
|
%0
0
|
%0
0
|
%60.90|16.792
SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|
%1.64
453
|
%6.42
1.771
|
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%14.70
16.408
|
%2.79
3.116
|
%0
0
|
%0.52
586
|
%70.58|78.790
ZEYNİ İPEK
|
%0
0
|
%11.41
12.733
|
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%36.69
6.231
|
%2.24
380
|
%0
0
|
%0.94
160
|
%51.20|8.694
KUDRET UÇUK
|
%0.50
85
|
%8.43
1.432
|
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%30.36|15.905
VEYSİ ŞAHİN
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%24.51
12.840
|
%0
0
|
%45.13
23.646
|
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%13.78
6.750
|
%2.28
1.115
|
%0
0
|
%0
0
|
%75.38|36.934
GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|
%2.37
1.162
|
%6.19
3.035
|
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%41.97|3.070
HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%25.65
1.876
|
%0
0
|
%32.39
2.369
|
SAVUR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%49.57|6.015
ENGİN UĞUR HAMİDİ
|
%2.00
243
|
%0
0
|
%1.09
132
|
%43.25
5.248
|
%0
0
|
%4.09
496
|
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%53.17|3.372
HAYRETTİN DEMİR
|
%0.82
52
|
%0
0
|
%0
0
|
%23.51
1.491
|
%0
0
|
%22.50
1.427